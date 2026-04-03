È pronta a gareggiare con i grandi del nuoto italiano anche l’atleta Aurora Furci. La giovane sportiva della Kairos Nuoto Lamezia, insieme ai compagni di squadra Gianluca Pittelli e Gabriele Mascaro, avrà l’onere e l’onore di rappresentare la società della piscina comunale “Salvatore Giudice” di Lamezia Terme e l’intera Calabria in occasione dei Campionati Italiani Assoluti che si disputeranno dal 14 al 18 aprile a Riccione.

Un’occasione straordinaria per mettere alla prova il lavoro costante e la grande passione che la contraddistinguono, in una manifestazione prestigiosa in cui già la qualifica è sinonimo di vittoria. Ad attenderla ci saranno le gare dei 200 Stile Libero e 200 misti.