È un ranista che non smette di stupire: stiamo parlando di Gianluca Pittelli. L’atleta sempre più promettente della Kairos Nuoto Lamezia non ha ancora fatto in tempo a fare il suo rientro dai Criteria, che si appresta a partire di nuovo per prendere parte ai Campionati italiani Assoluti 2026, in scena dal 14 al 18 aprile a Riccione.

Talento, determinazione e grande concentrazione gli hanno consentito di staccare ben due pass per la più importante manifestazione natatoria indetta dalla FIN, nei 50 e nei 100 rana, dopo aver conquistato una bellissima medaglia di bronzo ai Campionati Giovanili di Nuoto appena conclusi.