Sabato 20 giugno, una giornata di emozioni autentiche, sorrisi e orgoglio ha accompagnato il tradizionale stage conclusivo con esami per il passaggio di cintura organizzato dall’A.S.D. Ishin-Denshin Karate-Do, che ha riunito al Palazzetto dello Sport di Cicala decine di giovani atleti provenienti dall’A.S.D. Ishin-Denshin Karate-Do di San Pietro Apostolo, dall’A.S.D. La Fenice Sport Village di Serrastretta, dall’A.S.D. Dancing Soul di Carlopoli e dalla Palestra Karate di Cicala, le quattro realtà che compongono la grande famiglia sportiva guidata dal Maestro Pierdomenico De Santis.

Un appuntamento atteso da mesi, che come ogni anno rappresenta il momento culminante della stagione sportiva, quello in cui l’impegno, i sacrifici e la costanza dimostrati durante gli allenamenti trovano concreta espressione nella conquista di un nuovo grado. Un traguardo importante, ma soprattutto una tappa significativa di un percorso di crescita personale e sportiva. A coordinare l’evento è stato il Maestro Pierdomenico De Santis, IV Dan, affiancato dagli istruttori Ilaria Fabiano e Francesco Costantino, entrambi II Dan, che hanno seguito con attenzione e professionalità tutte le fasi della manifestazione, accompagnando i giovani karateka in una giornata intensa e ricca di significato. Fin dalle prime ore del pomeriggio il Palazzetto dello Sport di Cicala si è riempito di famiglie, amici e appassionati giunti da tutto il comprensorio. La presenza di un pubblico numeroso ha confermato ancora una volta il forte legame esistente tra la società, gli atleti e le loro famiglie, protagoniste di un percorso condiviso che dura per l’intera stagione sportiva.

La società guidata dal Maestro Pierdomenico De Santis rappresenta oggi la realtà più numerosa del karate tradizionale calabrese per numero di iscritti. Un risultato costruito nel tempo grazie all’impegno costante portato avanti presso l’A.S.D. Ishin-Denshin Karate-Do e dalle quattro palestre che ne fanno parte, che insieme costituiscono una vera e propria rete educativa e sportiva al servizio dellintero territorio. In un’area interna come quella del Reventino, che quotidianamente si confronta con le difficoltà legate allo spopolamento, realtà associative come l’A.S.D. Ishin-Denshin Karate-Do assumono un valore che va ben oltre laspetto agonistico. Attraverso il karate si costruiscono relazioni, si favorisce l’aggregazione tra comunità diverse e si rafforza quel senso di appartenenza che rappresenta una risorsa fondamentale per il futuro del territorio. Particolarmente significativo è stato il discorso di apertura del Maestro Pierdomenico De Santis, che ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alle numerose famiglie presenti per la fiducia e il sostegno dimostrati durante tutto l’anno.

Nel suo intervento, il Maestro ha inoltre voluto esprimere gratitudine nei confronti dell’A.I.K.T. – Accademia Italiana Karate Tradizionale, sia a livello nazionale che regionale, per il costante lavoro svolto nella promozione e nella diffusione dei valori del karate tradizionale, attraverso attività formative, stage e momenti di crescita che coinvolgono atleti e tecnici di tutta la Calabria. Ha posto, poi, l’accento su uno degli insegnamenti più importanti del karate tradizionale: la capacità di credere nelle proprie possibilità senza arrendersi davanti alle difficoltà. «Uno degli obiettivi più importanti del karate – ha sottolineato – è insegnare ai ragazzi a credere fermamente in se stessi, a non mollare mai e ad affrontare ogni sfida con determinazione e fiducia. Le cinture che oggi conquistano rappresentano certamente un risultato tecnico, ma soprattutto il segno di una crescita personale costruita giorno dopo giorno attraverso l’impegno, il sacrificio e la costanza». Parole accolte con attenzione e partecipazione da parte del pubblico e che racchiudono perfettamente la filosofia educativa che da sempre caratterizza il lavoro svolto dalla società.

Un ringraziamento particolare è stato inoltre rivolto all’Associazione Terra Mater di Cicala, che gestisce il Palazzetto dello Sport e che anche in questa occasione ha garantito collaborazione e disponibilità, contribuendo alla perfetta riuscita della manifestazione. Sul tatami i giovani atleti hanno affrontato con concentrazione e disciplina le prove previste dal programma tecnico, dimostrando i progressi maturati nel corso della stagione. Tuttavia, oltre all’aspetto tecnico, ciò che ha colpito maggiormente è stata l’emozione vissuta dai ragazzi nel raggiungimento di un obiettivo inseguito per mesi. Al termine degli esami, sorrisi, applausi, fotografie ricordo e abbracci hanno accompagnato la consegna delle nuove cinture. L’entusiasmo contagioso dei giovani karateka nel ricevere il simbolo del nuovo grado conquistato ha rappresentato una delle immagini più belle dell’intera giornata, testimonianza concreta della passione e della dedizione che animano questa grande famiglia sportiva. Una festa che appartiene non soltanto agli atleti, ma anche alle loro famiglie, che durante l’anno accompagnano i ragazzi nei numerosi appuntamenti organizzati in tutta la Calabria, condividendo sacrifici, trasferte, emozioni e soddisfazioni.

L’evento ha rappresentato anche l’occasione per tracciare un bilancio estremamente positivo della stagione appena conclusa. Nel corso dell’anno l’A.S.D. Ishin-Denshin Karate-Do ha preso parte a numerosi stage, manifestazioni ed eventi regionali, ottenendo importanti risultati e confermando la qualità del lavoro svolto quotidianamente nelle proprie palestre. Tra applausi, emozioni e tanta felicità si è così conclusa un’altra stagione ricca di soddisfazioni. Una stagione che ha confermato ancora una volta come il karate possa essere molto più di una disciplina sportiva: una scuola di vita capace di formare carattere, trasmettere valori e creare legami duraturi tra persone, famiglie e comunità. Un patrimonio prezioso per tutto il Reventino, che attraverso l’esperienza dell'A.S.D. Ishin-Denshin Karate-Do continua a trovare nello sport uno straordinario strumento di crescita, educazione e coesione sociale.