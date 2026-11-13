Nella nuovissima struttura del Catanzarese conferenza stampa dell’assessore Micheli assieme al presidente di Aces Lupattelli, il sindaco Murone ed il presidente Coni Scopelliti
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Una serie di iniziative concentriche per supportare la candidatura a Regione Europea dello Sport 2028. Questo il senso della conferenza stampa che ha presentato l’iniziativa regionale e presentata all’interno del modernissimo Palasport di Lamezia Terme (Catanzaro). Tutti i requisiti sembrano rispondere a questa importante aspirazione.
«Abbiamo i borghi, abbiamo le coste, abbiamo la montagna e quindi tutti i territori ci dicono che possiamo fare attività sportiva, la Calabria è una palestra a cielo aperto – così l’assessora regionale allo sport Eulalia Micheli – Quindi noi prendiamo questa candidatura e questo percorso fino al 2028 non come un obiettivo per il riconoscimento di un titolo ma per un percorso che ci porti a crescere. In Calabria del resto soltanto il 21,7% ha ancora fatto attività sportiva e su questo, su tanti fronti, stiamo investendo».
«Non è un evento che dura un giorno, una settimana o quindici giorni – specifica il fondatore e presidente di ARES (acronimo dell’associazione no profit che ha sede a Bruxelles) Piefrancesco Lupattelli – e mi piace sottolineare che questa candidatura nasce da un confronto tra me e la eurodeputata Giusy Princi.
Non si stratta di un evento unico o concentrato – continua- ma inizierà il 1° gennaio del 28 fino al 31 dicembre del 28, quindi 365 giorni di sport che la Regione dovrà organizzare con i 404 municipi della Regione».
Il modernissimo Palasport di Lamezia Terme è uno dei perni della candidatura, con una struttura che già lo colloca tra quelle ideali per ospitare tutte le discipline paralimpiche. Anche per questo la candidatura è occasione per mettere mano alle aree adiacenti dove presto sorgerà il centro federale paralimpico.
«Dobbiamo naturalmente assorbire in questo progetto anche lo stadio – ammette convinto il sindaco Mario Murone – avete visto il parcheggio e le condizioni in cui versa. Per quanto noi cerchiamo di migliorarlo naturalmente c'è bisogno di un intervento radicale».
Entusiasma il rapporto tra l' eseguità della base praticante e i risultati conseguiti. «Ha detto proprio bene – ha riferito al nostro Network LaC il presidente regionale del Coni Tino Scopelliti – c'è un movimento fertile dovuto non
soltanto al Coni Calabria ma anche alle istituzioni, alle varie amministrazioni. Pensi che abbiamo oltre 100 campioni calabresi che nel 2026 hanno vinto medaglie importanti e spesso qualcuno sfugge persino al nostro Comitato!».
Ora la carovana dello Sport calabrese si trasferisce a Soverato per il Gran Galà