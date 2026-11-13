La Calabria si candida al titolo di “Aces European Region of Sport 2028”. La presentazione ufficiale è avvenuta al nuovo Palazzetto dello sport di Lamezia Terme, alla presenza dell’assessora regionale allo Sport, all’Istruzione e alle Politiche giovanili Eulalia Micheli, del presidente e fondatore di Aces Europe Francesco Lupattelli e del sindaco di Lamezia Terme Mario Murone. La candidatura punta a valorizzare lo sport come strumento di salute, inclusione, partecipazione e sviluppo sostenibile.

«È l'inizio del percorso», ha detto Micheli, spiegando la scelta del luogo per la presentazione: «Abbiamo presentato la candidatura e abbiamo pensato di farlo in questo palazzetto che è un fiore all'occhiello, ma soprattutto nel luogo in cui sorgerà il Centro federale paralimpico sul quale il presidente Occhiuto, e tutti quanti, stiamo lavorando».

L'assessora ha ricordato che la commissione di valutazione di Aces Europe sarà impegnata in due giorni di visite nei territori e nelle realtà sportive calabresi per esaminare la candidatura. «Ci tengo a ringraziare tutti i partner istituzionali di questa candidatura e quindi il Coni, ma soprattutto l'Ufficio scolastico regionale e tutte le università, i Parchi marini. Siamo convinti che la Calabria si presenti come una palestra a cielo aperto. Abbiamo i borghi, abbiamo le coste, abbiamo la montagna. Tutti i territori ci dicono che possiamo fare attività sportiva».

La candidatura, ha precisato Micheli, non è soltanto finalizzata al riconoscimento del titolo, ma vuole rappresentare uno stimolo per far crescere la pratica sportiva nella regione. «Soltanto il 21,7% ancora fa attività sportiva. Su questo e su tanti altri fronti stiamo investendo, come i voucher sportivi che hanno raggiunto 3.130 giovani. Ma stiamo investendo anche nella scuola con attività fisica, soprattutto nei primi anni dei bambini. Stiamo investendo, grazie al presidente Occhiuto e al vicepresidente Mancuso, sull'impiantistica, per la quale abbiamo fatto una ricognizione con i Comuni. E interverremo, nella prima fase della nostra programmazione, sicuramente su quegli impianti che hanno bisogno di essere rimessi a norma».

«Insomma – ha concluso l'assessora – è un lavoro che stiamo portando avanti e questa candidatura, questo percorso, lo consideriamo uno stimolo a lavorare su quello che riteniamo sia un diritto fondamentale, cioè lo sport».

Un giudizio positivo sulla candidatura è arrivato anche dal presidente e fondatore di Aces Europe, Francesco Lupattelli, che ha sottolineato l'importanza del nuovo Palazzetto dello sport di Lamezia Terme. «Questo è il primo incontro che facciamo e già partiamo col piede giusto perché vedere questo palazzetto specializzato per il comitato paralimpico, non solo a livello nazionale ma a livello europeo, è una buona partenza e speriamo che si possano vedere altre attività sportive, non solo agonistiche, ma anche relative allo sport per i cittadini inteso come benessere e salute».

L'obiettivo, secondo Lupattelli, è coinvolgere tutti i Comuni calabresi nella promozione dell'attività motoria, non soltanto dello sport agonistico. «Il nostro interesse è che i calabresi, i 400 municipi, si impegnino tutti affinché i propri cittadini si muovano, facciano sport. Non uno sport da campioni, ma attività motoria che serva a prendere meno medicine. La collaborazione con i medici di famiglia, che abbiamo in moltissime regioni, è indispensabile. Più attività motoria significa più benessere e salute per i cittadini».

La scelta di Lamezia Terme per presentare la candidatura regionale è stata sottolineata anche dal sindaco Mario Murone, che ha richiamato gli investimenti realizzati per il Palazzetto dello sport. «È quello che abbiamo sempre auspicato nel momento in cui abbiamo deciso di investire sul palazzetto, noi l'abbiamo riaperto proprio per questo. Perché ne riconoscevamo le potenzialità, la centralità, e questo è un riconoscimento di fatto. Non è solo un problema di parole, di proclami, ma è un fatto venire a presentare la candidatura della regione Calabria proprio qui a Lamezia. È la certificazione di quella che è la qualità della nostra posizione territoriale».

Alla conferenza stampa hanno partecipato, tra gli altri, i consiglieri regionali Emanuele Ionà e Gianpaolo Bevilacqua, oltre a Lukas Vorel, delegato Aces, Adem Sever, delegato Aces Turchia, Enkelejda Caushi, direttrice dell'Accademia olimpica albanese, e Michele Zittucro, delegato Aces Italia.