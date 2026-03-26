La Dance Village di Carmen De Cicco stravince al Trofeo Regionale di Danze Accademiche “New Hollywood Dance” CSEN, tenutosi il 20 e 21 marzo presso il Teatro Politeama di Catanzaro. Quindici podi su quindici coreografie proposte. Questo è il risultato straordinario che la scuola Lametina si aggiudica dopo essersi scontrata con centinaia di ballerini provenienti da tutta la Calabria. Quattordici le coreografie proposte dal maestro Nino Torcasio, suddivise in assoli, duo e gruppi, nelle categorie Modern, Contemporaneo e Hip Hop.

Tra le coreografie presentate, grande impatto hanno avuto quelle ispirate a tematiche attuali e profonde come: la figura della donna forte e indipendente, celebrata con energia, determinazione e identità; il razzismo e la guerra rappresentata con forte carica emotiva e drammatica. Ed una la coreografia preparata dall’ insegnante Lucrezia Gratico per la categoria Fusion che celebrava la forza dell’ amore in tutte le sue forme. La performance è stata apprezzata per la tecnica e l’ eleganza. Il medagliere assegnato da una giuria stellata capitanata da Anbeta Toromani parla chiaro: 6 primi posti, 8 secondi posti e 1 terzo posto, a cui si aggiungono 2 borse di studio che consentono l’accesso diretto al Campionato Nazionale di Danze Accademiche a Roma. Ancora una volta, la Dance Village si conferma un’eccellenza nel panorama della danza.