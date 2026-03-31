L’atleta catanzarese ha conquistato il secondo posto nell’ambito di una competizione tra le più importanti del panorama pugilistico nazionale Under 15 e Under 17,

L’assessore allo Sport, Antonio Battaglia, ha ricevuto a Palazzo De Nobili Gaia Gualtieri, giovane pugile della Gallo Fight Gym, accompagnata nella circostanza da Antonio Gualtieri, suo allenatore. All’atleta, l’assessore insieme con il consigliere comunale Luigi Levato, promotore dell’incontro, hanno consegnato una targa e una medaglia per il prestigioso secondo posto conquistato al trofeo “Mura”, competizione tra le più importanti del panorama pugilistico nazionale Under 15 e Under 17, nel quale si fronteggiano quattro tra i migliori pugili italiani per ciascuna categoria. Una medaglia è andata anche ad Antonio Gualtieri, che oltre a seguire la preparazione della giovane Gaia è anche lui reduce dall’importante match di titolo italiano, combattuto qualche mese fa.

“Come amministrazione – ha detto Battaglia – siamo sempre felici di manifestare il senso di riconoscenza che l’intera comunità prova nei confronti dei nostri atleti, senza distinzione di età o disciplina sportiva. Li consideriamo ambasciatori del buon nome della città, soprattutto quando con il loro talento, associato a impegno e abnegazione, incassano risultati importanti sulla scena nazionale o internazionale”.

Per questo, l’assessore ha confermato la disponibilità dell’Amministrazione a supportare, per quello che è possibile, le società sportive anche per l’importantissima funzione sociale che esse svolgono. Un aspetto, quest’ultimo, ripreso da Antonio Gualtieri, che ha sottolineato come lo sport prima di tutto educhi i giovani a valori che ne preservano in generale la correttezza e la rettitudine. L’atleta, nel ringraziare il Comune per il gesto di attenzione compiuto, si è anche detto soddisfatto per i risultati lusinghieri ottenuti da Catanzaro, che sta recuperando sensibilmente il terreno perduto negli anni in ambito pugilistico.