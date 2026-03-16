A causa del maltempo che sta interessando la Calabria, è stata rinviata a data da destinarsi la partita tra Catanzaro e Modena valida per la 31esima giornata del campionato di Serie, in programma domani sera alle 20 allo stadio Stadio Nicola Ceravolo.

La decisione segue l’ordinanza del sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, che ha disposto per martedì 17 marzo 2026 la chiusura di tutti gli impianti sportivi pubblici, compresi quelli gestiti da terzi, a causa del protrarsi dell’allerta meteo arancione. Il provvedimento è stato adottato per garantire la sicurezza della cittadinanza, considerate le forti precipitazioni e i temporali previsti, che potrebbero creare pericoli per l’incolumità pubblica e privata, oltre a difficoltà negli spostamenti.

Il Comune ha sottolineato che la chiusura riguarda tutti gli impianti sportivi presenti sul territorio, incluso lo stadio Ceravolo, dove si sarebbe dovuto disputare l’incontro di Serie B.