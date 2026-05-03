Palla a due alle 18.30 per l’Academy Catanzaro che oggi apre la propria corsa nei playoff del campionato di Serie B Interregionale di basket. I giallorossi scendono sul parquet di Viterbo per gara 1 contro la Stella Azzurra Viterbo, formazione di grande tradizione e tra le protagoniste della stagione regolare.

La squadra laziale ha chiuso al quarto posto al termine della regular season, confermandosi realtà solida e ben strutturata, con un roster di livello. Un banco di prova impegnativo per l’Academy Catanzaro, chiamata a una prestazione di alto profilo senza cali di concentrazione. Coach Sant’Ambrogio, insieme allo staff tecnico, ha lavorato nei dettagli per preparare il piano gara, con l’obiettivo di limitare i punti di forza degli avversari.

L’Academy punta a replicare quanto di buono mostrato nell’ultima uscita contro la Viola, ma è consapevole che la post season rappresenta un capitolo a sé.

Quello che si apre è un trittico decisivo per i giallorossi. Dopo gara 1 di oggi, il calendario prevede martedì al Pala Pulerà l’impegno della formazione Under 19 Eccellenza contro Firenze, ultima sfida della seconda fase. Giovedì, invece, si tornerà a Catanzaro per gara 2 dei playoff contro Viterbo, passaggio cruciale per le ambizioni della squadra.

Dall’esito di queste partite potrebbe delinearsi uno scenario sportivamente ancora più ambizioso, anche se complesso sotto il profilo organizzativo. Per ora, però, in casa Academy si predica prudenza: un match alla volta, con la consapevolezza che i playoff sono “un’altra storia” e vanno affrontati con determinazione, concentrazione e tutte le risorse a disposizione.