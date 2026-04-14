Rush finale nel campionato di Serie B che ha archiviato anche la sua trentaquattresima giornata e ne conta solo quattro al termine della stagione. Deve difendere il quinto posto il Catanzaro, in piena zona playoff, che però allunga a tre turni la sua astinenza dalla vittoria. Secondo pareggio consecutivo, peraltro all'ultimo minuto, per i giallorossi che impattano 1-1 in casa dell'Avellino.

Ad accompagnare passo dopo passo ciò che accade nel campionato cadetto è come sempre la puntata di 11 in Campo, format di LaC TV e condotto dal giornalista Maurizio Insardà. In studio anche Alessia Mancini, Gianpaolo Cristofaro e il direttore sportivo Beppe Ursino.

Volata playoff

Di certo un campionato ancora apertissimo, con una classifica molto corta sia nei piani alti che in quelli bassi. Le Aquile giallorosse, inoltre, quest'oggi (ore 19) recuperano il match contro il Modena e, in caso di vittoria, metterebbero davvero al sicuro il quinto posto proprio dalle grinfie dei canarini.

Proprio in virtù del match contro gli emiliani, per avvicinarsi alla sfida è ospite della puntata il giornalista Paolo Vecchi: «Innanzitutto io credo che nel calcio di oggi avere una società solida alle spalle sia un valore aggiunto. Sia Catanzaro che Modena sono società che sanno e possono programmare, inoltre sono entrambe proiettate al futuro. Se poi guardiamo alla struttura del calcio italiano, poche sono le società in cui non sai chi ci mette la faccia mentre, in questo senso, sia i calabresi che gli emiliani hanno forti punti di riferimento e presidenze rilevanti».

Sul momento del Modena: «Nelle ultime uscite ha fatto una figuraccia sul campo del Bari e poi contro il Sudtirol non è stato proprio brillante. A parte questo può contare senz'altro su un'importante solidità difensiva ma il grande difetto è che il reparto offensivo fa pochi gol. A tal proposito, se in squadra ci fosse stato un Iemmello allora il Modena avrebbe potuto lottare per i primissimi posti».

Verso il futuro

Sul recupero in programma quest'oggi si è espresso anche Tullio Calzone, giornalista de Il Corriere dello Sport: «Io credo che il Catanzaro sia una delle vere sorprese del campionato, insieme al Frosinone, proprio per il modello giovanile proposto. Quanto al Modena non penso abbia deluso le aspettative, in relazione a quanto fatto vede a inizio stagione. Non ci dimentichiamo che ai vertici ci sono corazzate come Venezia, Monza e ci metto anche il Palermo. Diciamo che entrambe hanno dato il massimo e ora si giocheranno tutto nei playoff. Nel match di oggi sarà molto indicativa per la griglia playoff sia dell'una che dell'altra».