Archiviata la quattordicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), un altro fine settimana denso di verdetti per le cinque calabresi ai nastri di partenza: Reggina, Vibonese, Sambiase, Praiatortora e Vigor Lamezia.

Vibonese, allungo in vetta

Per la Vibonese è stata la prima settimana vissuta da capolista, dopo il colpo sul campo del Sambiase. Davanti al pubblico del "Luigi Razza", la squadra di mister Marra ha superato il Licata per 1-0 grazie al gol nella ripresa del subentrato Nico Spanò, infilando l'undicesimo risultato utile consecutivo. (leggi l'articolo)

A rendere ancora più favorevole il pomeriggio rossoblù è arrivato il pareggio per 0-0 della Reggina al "Granillo" contro il Siracusa. Gli amaranto non riescono così a invertire subito la rotta dopo il ko sul campo dell'Athletic Palermo e scivolano a meno tre lunghezze dalla vetta.

Ritrova il successo il Sambiase, terzo in graduatoria dopo due battute d'arresto consecutive contro le prime due della classe. I giallorossi espugnano il campo del Castrum Favara per 1-2: sblocca Sueva nel primo tempo, pareggia Henrique nella ripresa e firma il sorpasso decisivo Colombatti.

Cade il Praiatortora, pari Vigor

Stop esterno invece per il Praiatortora a Barcellona Pozzo di Gotto contro l'Igea Virtus, in una sfida dal sapore di zona playoff. La formazione di mister Viscardi cede per 3-1 e allunga a quattro la striscia senza vittorie: padroni di casa avanti con Harper e Khamlich, Petrone prova a riaprirla nel finale, ma Tumminelli chiude i conti.

Termina a reti bianche (0-0) la gara casalinga della Vigor Lamezia contro il Modica. I biancoverdi restano invischiati nella zona playout e rimandano ancora la prima affermazione con mister Morelli in panchina.

I risultati

CASTRUM FAVARA-SAMBIASE 1-2 (23' pt Sueva, 5' st L. Henrique, 7' st Colombatti)

IGEA VIRTUS-PRAIATORTORA 3-1 (4' pt Harper, 25' Khamlich, 39' st Petrone, 41' st Tumminelli)

REGGINA-SIRACUSA 0-0

VIBONESE-LICATA 1-0 (33' st Spanò)

VIGOR LAMEZIA-MODICA 0-0

La classifica

Vibonese 33

Reggina 30

Sambiase 29

Avola 26

Igea Virtus 23

Praiatortora 20

Milazzo 20

Siracusa (-7) 19

Nissa 19

Atl. Palermo 18

Licata 18

Gela (-1) 17

Trapani (-5) 14

Modica 14

Vigor Lamezia 11

Ragusa 9

Castrum Favara 8

Enna 6