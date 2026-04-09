Un obiettivo che, solamente fino a qualche mese fa sembrava pura utopia e che ultimamente, invece, ha incredibilmente ripreso i tratti del realistico. Il Sambiase si sta rilanciando in questo finale di stagione nel campionato di Serie D (girone I), riprendendo sotto mira un obiettivo che sembrava sfumato: quello dei playoff.

Andamento da playoff

Momento di forma per i giallorossi che sono reduci da quattro vittorie consecutive, cinque nelle ultime sei uscite e che hanno portato la formazione di mister Tony Lio a quota 48 punti, a una sola lunghezza di distanza dal quinto posto che in teoria dovrebbe essere l'ultimo utile per disputare i playoff. Un andamento di rilievo quello della compagine sambiasina che, nelle ultime sei giornate, è caduta solamente contro il lanciatissimo Athletic Palermo.

Le ultime quattro gare della stagione diranno dunque se l'obiettivo potrà essere centrato. Intanto però domenica bisogna battere l'Enna, in terra siciliana, e poi guardare a Barcellona Pozzo di Gotto sperando, chissà, in un clamoroso colpaccio dei "cugini" della Vibonese in casa dell'Igea Virtus. Calcoli a parte, il Sambiase deve guardare al proprio percorso e poi tirare le somme, anche perché le risposte la squadra le ha ampiamente date nel corso di questa stagione, anche perché arrivare a ridosso delle "big" in un campionato così livellato non era scontato. Come non era scontato essere, dopo ben trenta giornate, la seconda miglior difesa del campionato con 24 gol subiti. Ad arricchire il trend stagionale di un meccanismo (quello giallorosso) che funziona ed è ben oliato, è il rendimento esterno che vede il Sambiase aver conquistato 26 punti in trasferta e, in una classifica esterna, risulterebbe quarto a meno quattro dalla vetta. Insomma, sognare non costa nulla e i playoff si stanno cullando, ma le dimostrazioni di una realtà solida ci sono eccome.