L'attaccante argentino analizza lo straordinario momento dei giallorossi in vista del big match contro la Reggina e della successiva sfida con la Vibonese: «Una squadra giovane che non ha paura di lottare»

Undici giornate di campionato e un Sambiase che rifiuta di essere considerato una semplice meteora. A quota 26 punti nel girone I di Serie D, i giallorossi guidati da mister Tony Lio condividono la vetta della classifica in coabitazione con la Reggina, confermando la continuità e la solidità di un progetto tecnico cresciuto costantemente nelle ultime stagioni.

Il dodicesimo turno in arrivo inoltre rischia di rappresentare uno snodo cruciale della stagione: l'epicentro della giornata sarà proprio lo stadio Oreste Granillo, teatro del faccia a faccia diretto tra le due co-capoliste, con la Vibonese terza a sole due lunghezze di distanza pronta ad approfittare di qualsiasi passo falso.

Le parole di Haberkon

Dello straordinario cammino giallorosso e dell'avvicinamento al big match ne ha parlato in esclusiva ai microfoni di LaC News24 l'attaccante argentino Valentin Haberkon: «Sicuramente siamo partiti con l’obiettivo dei 40 punti e quello rimane tuttora la nostra priorità. Inizialmente non immaginavo un percorso così esaltante, ma se oggi siamo lassù c’è un motivo valido e vogliamo continuare a fare bene».

Una realtà solida: «Non siamo una sorpresa»

Parlare di "sorpresa" per questo Sambiase rischia ormai di essere riduttivo. Nonostante una rosa dall'età media molto verde, la formazione lametina ha dimostrato di non soffrire di vertigini anche nelle posizioni più nobili della graduatoria: «Il Sambiase già da tre anni sta dando grandi dimostrazioni sul campo, quindi non penso che oggi sia una sorpresa. Abbiamo una squadra molto giovane, è vero, ma con ragazzi di grande valore. Quando entriamo sul terreno di gioco non guardiamo la classifica: scendiamo in campo per lottare e provare a esprimere un bel calcio».

La prova del nove: prima la Reggina al Granillo, poi la Vibonese

Domenica i giallorossi si giocheranno la leadership in un palcoscenico prestigioso come quello del Granillo, prima di incrociare i tacchetti proprio contro la Vibonese in un doppio turno d'alta quota che dirà molto sulle ambizioni definitive del club: «Sappiamo di affrontare una grande squadra con un’importante storia calcistica. Giocare al Granillo sarà bellissimo e noi affronteremo la sfida per cercare di fare risultato, con umiltà ma con la piena consapevolezza di poter dire la nostra. Reggina e Vibonese saranno due prove importanti per continuare a dimostrare la nostra voglia di fare bene. Di sicuro la prestazione non mancherà, così come è già successo contro altre corazzate del girone come Igea Virtus, Nissa e Trapani».