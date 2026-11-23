La tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I) consegna lo scossone più rilevante della stagione finora, proiettando la Vibonese in vetta solitaria a spese della Reggina. A farne le spese è il Sambiase, che incassa la prima sconfitta casalinga del suo torneo — fin qui caratterizzato dal percorso netto al "D'Ippolito" — piegato per 0-2 nel derby calabrese dalla doppietta del capocannoniere Agustin Marsico. Un passaggio a vuoto che chiude senza punti il doppio scontro diretto contro Reggina e Vibonese (prima della sfida agli amaranto di sette giorni fa i giallorossi condividevano addirittura il primo posto), ma che non scalfisce la terza posizione in classifica né l'ottimo avvio di stagione della formazione di mister Tony Lio.

Il rammarico sui contrasti e i meriti della Vibonese

Nel post-partita, il tecnico del Sambiase analizza con grande onestà intellettuale l'andamento della gara, riconoscendo il valore dell'avversario ma evidenziando ciò che non ha funzionato nei suoi: «Non siamo riusciti a giocare come al solito, penso comunque per merito della Vibonese che non ci ha fatto giocare, venendoci a prendere forte. Ciò che non mi è piaciuto è che non prendevamo le seconde palle e loro vincevano tutti i contrasti. Contro una squadra forte come la Vibonese, determinate cose le paghi». Lio sottolinea comunque la sostanziale tenuta difensiva al di là della spietatezza ospite: «C'è comunque da dire che non abbiamo subito grossi tiri in porta e gli unici che hanno fatto sono andati in rete perché sono stati più bravi».

Stanchezza fisiologica, applausi del pubblico e obiettivo salvezza

La battuta d'arresto non ridimensiona affatto il cammino fin qui brillante dei giallorossi, con l'allenatore che chiama in causa anche un naturale calo di energie e si gode l'abbraccio del pubblico lametino: «Dopo tredici partite forse c'è un po' di stanchezza fisica poiché giocano sempre gli stessi e, di conseguenza, non siamo riusciti a esprimerci al meglio. Ringrazio comunque i tifosi perché ci hanno applaudito, nonostante la prestazione non proprio brillante, perché hanno capito che questi ragazzi danno sempre il massimo». Infine, nessun volo pindarico sugli obiettivi stagionali: «Il nostro traguardo rimane quello di arrivare a quota 40 punti il prima possibile».