Dopo dieci giornate di campionato, il torneo di Eccellenza inizia a delineare le prime gerarchie tra conferme, sorprese e qualche fisiologica difficoltà. In un massimo campionato regionale che non concede sconti, a balzare all'occhio è soprattutto il particolare momento attraversato dal Sersale, attualmente impantanato nella zona playout con otto punti in classifica: un bottino inferiore alle aspettative della vigilia, considerando il valore e la qualità dell'organico a disposizione.

Il bivio tra casa e trasferta

Nulla è compromesso e la squadra di mister Torchia ha già dimostrato di essere più che viva, ma i numeri fotografano con precisione il principale freno al cammino dei Lupi. Analizzando il rendimento offensivo emerge infatti una netta spaccatura tra gare esterne e impegni davanti al proprio pubblico:

In trasferta: i giallorossi viaggiano a ritmi da alta classifica, avendo realizzato 8 reti in 5 partite (un dato superato finora soltanto dalla Deliese con 9 gol e pareggiato dalla Dbr Luzzi).

In casa: il rendimento si ribalta completamente, con appena 2 gol segnati in 5 incontri interni (fruttati comunque 4 punti). Si tratta, al momento, del peggior attacco casalingo dell'intero campionato.

I segnali di ripresa

Sbloccare la vena realizzativa tra le mura amiche rappresenta dunque il primo passo fondamentale per risalire la china. Il potenziale offensivo non manca e la prova più evidente è arrivata nell'ultimo turno sul campo del Soriano Fabrizia: un pirotecnico 3-3 in cui il Sersale era riuscito a portarsi addirittura sul doppio vantaggio, dimostrando di avere tutte le carte in regola per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della bassa classifica.