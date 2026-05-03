Sconfitta pesantissima sul neutro del PalaBotteghelle per i biancorossi, mai in partita. Il ritorno in Puglia richiederà un’impresa fuori da ogni logica
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Il Soverato Futsal vede ormai da vicino lo spettro della retrocessione in Serie A2 dopo il pesantissimo ko incassato nell’andata del primo turno dei playout di Serie A2 Élite – Girone B. Al PalaBotteghelle di Reggio Calabria, campo neutro per l’indisponibilità dell’impianto di casa, i calabresi vengono travolti 17-0 dall’Itria Football Club, compromettendo quasi definitivamente la corsa alla salvezza.
Dopo un avvio equilibrato, con le due squadre attente a studiarsi, l’incontro prende rapidamente una direzione chiara. Gli ospiti alzano i ritmi, fanno valere maggiore qualità e organizzazione e iniziano a colpire con continuità, mandando in difficoltà la retroguardia ionica. Il primo tempo si chiude già con un eloquente 10-0.
Nella seconda frazione il copione resta invariato: l’Itria controlla il gioco e continua a segnare, allargando ulteriormente il divario fino al 17-0 finale. Il Soverato prova a reagire, ma senza riuscire a incidere, esponendosi anzi alle rapide transizioni degli avversari.
Per la formazione catanzarese, al primo anno nella categoria Élite, la permanenza appare ora appesa a un filo. Nel ritorno, fissato per il 9 maggio in Puglia, servirà un’impresa straordinaria per ribaltare un passivo che lascia ormai presagire una retrocessione molto vicina.