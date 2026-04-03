“Comprendiamo l’attenzione e la passione che circondano il tema dell’ammodernamento dello stadio Nicola Ceravolo, ma riteniamo doveroso ricordare che il confronto con la tifoseria è stato costante, continuo e improntato alla massima trasparenza e correttezza – si legge in una nota dell’assessore allo Sport, Antonio Battaglia -. Gli incontri si sono susseguiti nel tempo e in ogni occasione abbiamo fornito aggiornamenti puntuali sullo stato dell’iter e delle attività programmate”.

“L’impegno di questa Amministrazione non è mai venuto meno, nemmeno per un momento. Stiamo lavorando con serietà e responsabilità per rispettare gli obiettivi prefissati, nella consapevolezza della complessità degli interventi e delle procedure necessarie.”

L’assessore sottolinea inoltre come il dialogo proseguirà già nei prossimi giorni: “Martedì 7 aprile il sindaco Nicola Fiorita incontrerà a Palazzo De Nobili i rappresentanti della Curva Massimo Capraro, proprio per proseguire nel solco del confronto diretto e costruttivo che abbiamo sempre garantito”.

Infine, una riflessione sui toni utilizzati: “Pur rispettando ogni forma di partecipazione e di sollecitazione civica, ritengo che i toni e le tempistiche dell'intervento non rispecchino il clima di collaborazione che abbiamo sempre cercato di costruire. L’obiettivo comune deve restare uno solo: dotare la città e i tifosi di uno stadio moderno e funzionale”.