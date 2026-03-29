Seconda giornata del Torneo delle Regioni, competizione che quest'anno si sta svolgendo in Puglia, e che ha decretato anche le prime qualificate per i quarti di finale. Non ha ancora centrato la qualificazione ma ha fatto un altro passo avanti verso di essa la Calabria Under 15, inserita nel girone B. Termina con un pari il match contro la Toscana, con entrambe le squadre che si mantengono in vetta alla classifica a quota 4 punti.

La partita

La prima frazione della sfida va avanti senza particolari squilli ed emozioni, con entrambe che cercano l'iniziativa ma senza sbilanciarsi. Per i ragazzi di Corosiniti l'occasione più ghiotta è da calcio da fermo, con Sapone che voleva replicare il gol vittoria contro la Liguria, ma la conclusione termina alta.



Nella ripresa i ritmi non si alzano di molto a parte qualche lampo, come quello all'undicesimo con il neo entrato Guarascio che, in area di rigore, anticipa in qualche modo Bagatti col pallone a mezz'aria ma gli avversari si rifugiano in corner. Al tredicesimo l'episodio più importante: frittata, figlia di un'incomprensione, tra Lopreiato e Sapone e Lattanzi che era lì in agguato, coglie l'attimo e spedisce in rete.

I ragazzi di Corosiniti però rimangono sempre in partita e, a un minuto dalla fine, trovano il meritato pareggio con Guerrisi che di forza, all'alteza del dischetto, spedisce in rete. Fondamentale, a questo punto per i calabresi, il match dell'ultima giornata contro Piemonte VA : chi vince va avanti.

Il tabellino

CALABRIA: Lopreiato, Mellea (26' st De Rose), Garritano (14' st Nassini), Procopio, Filicetti, Sapone, Scola (19' st Tolosa), Aiello (8' st Lanzellotti), Zicca (8' st Guarascio), Martorano (22' st Scavella), Arena (8' st Guerrisi)

TOSCANA: Bagatti, Bianchi, Rogai, Conforti, Campani, Fiore (33' st Cavallini), Cappelli (6' st Lattanzi), Cresti (19' st Carmazzi), Lunghini (8' st Gazzarri), Dani (23' st Tafani), Mileo

MARCATORI: 13' st Lattanzi (T), 34' st Guerrisi (C)

NOTE: Rec.: 0' pt-5' st