Documento di alcuni club riuniti che parlano di film già visto e di decisioni in ritardo. Ora occorre che la proprietà dell’US spenda bene le risorse per recuperare e difendere la categoria

Riceviamo e pubblichiamo*

Non bisogna essere maghi né grandi esperti di calcio per capire che le cose non stanno andando nella direzione giusta. I segnali erano evidenti già da tempo e, a nostro avviso, la proprietà ed il DS sono arrivati tardi alla decisione di intervenire sulla posizione di mister Gorgone. Una scelta che, sempre secondo noi, andava presa già dopo la partita contro la Sampdoria.

Stiamo assistendo a un'agonia sportiva che rischia di nuocere a tutti: alla società, alla squadra e soprattutto alla tifoseria.

Proviamo a spiegare il nostro pensiero con una metafora forte, ma che rende bene l'idea della situazione attuale. **Il Catanzaro oggi è una squadra malata e, come accade in ogni malattia, la prima cosa da fare è capire la gravità del problema e intervenire tempestivamente.** Perdere tempo può aggravare la situazione, fino a rendere molto più difficile qualsiasi tentativo di guarigione.

La domanda, quindi, è una sola: **la cura è arrivata in tempo?**

La rosa attuale ha le risorse necessarie per uscire da questa situazione oppure servono interventi immediati, magari ricorrendo anche al mercato degli svincolati di prima fascia?

Noi crediamo che ci siano ancora le condizioni per rialzarsi, conquistare i punti necessari e salvaguardare la categoria. Ma bisogna agire subito, guardarsi intorno, valutare tutte le alternative e avere il coraggio di cambiare strada, senza ostinarsi a puntare su una squadra che, a nostro avviso, appare fuori forma e incompleta.

**Il tempo stringe e non possiamo permetterci altri passi falsi.** Restano undici partite prima del giro di boa: ogni punto può fare la differenza e rimandare le decisioni rischia di complicare ulteriormente il cammino.

I cori di contestazione che si alzano dagli spalti sono comprensibili, perché la tifoseria ha diritto di manifestare la propria delusione. **«Bisogna spendere!»** è un coro che condividiamo nel principio, perché se si vuole raggiungere un obiettivo bisogna investire. Ma spendere non basta: **bisogna spendere bene!**

I giovani sono una risorsa importante e vanno valorizzati, ma una squadra che vuole competere ha bisogno anche di esperienza, personalità e giocatori pronti ad assumersi le proprie responsabilità nei momenti difficili. I giovani possono crescere e fare la differenza, ma non possono essere lasciati soli a reggere il peso di una stagione complicata.

Noi non vogliamo alimentare polemiche, ma lanciare un messaggio chiaro: **il Catanzaro va salvaguardato con decisioni concrete, tempestive e coraggiose.**

La nostra fiducia non significa chiudere gli occhi davanti alla realtà. Significa continuare a esserci, sostenere le Aquile e chiedere, allo stesso tempo, che si faccia tutto il necessario per uscire da questa situazione.

Adesso servono unità, lucidità e soprattutto punti! Tutti a Benevento!

*Centro Coordinamento Catanzaro Club