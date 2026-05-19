Come affronterà la partita col Palermo Alberto Aquilani? È questa la domanda che accompagna l’attesa dei tifosi giallorossi verso il ritorno della semifinale playoff di Serie B. Il 3-0 dell’andata ha indirizzato la sfida, ma non l’ha chiusa. E Aquilani lo sa bene. Per questo il tecnico del Catanzaro sembra intenzionato a preparare la gara del “Barbera” senza snaturare la propria squadra, puntando ancora su coraggio, intensità e qualità nel palleggio.

Anche la probabile formazione racconta questa idea. Il Catanzaro dovrebbe ripartire dal 3-4-2-1 che ha messo in enorme difficoltà il Palermo all’andata, con Pigliacelli tra i pali e il trio Cassandro-Antonini-Brighenti a guidare la difesa. Sugli esterni spazio ancora a Favasuli e Alesi, quest’ultimo è in ballottaggio con Di Francesco. Mentre in mezzo Aquilani dovrebbe confermare la coppia Pontisso-Petriccione, fondamentale per equilibrio e costruzione del gioco.

Davanti, invece, Pietro Iemmello viaggia verso una maglia da titolare, pronto a dare peso tecnico e personalità alla manovra offensiva. Al suo fianco il talentino Liberali a dare manforte al terminale offensivo Filippo Pittarello.

La sensazione è che Aquilani non voglia un Catanzaro basso e rinunciatario. Anzi, il tecnico giallorosso potrebbe chiedere ai suoi proprio ciò che ha funzionato nella gara d’andata: togliere ritmo al Palermo attraverso il possesso e colpire negli spazi lasciati dalla necessità dei rosanero di recuperare il risultato. Una gestione intelligente, ma senza paura.

Dietro tutto questo c’è anche l’aspetto mentale. Aquilani continua a ripetere che «non è finita», un messaggio preciso per evitare cali di tensione ed euforia prematura. Il Catanzaro arriverà a Palermo con entusiasmo, ma anche con la consapevolezza che servirà un’altra grande partita per continuare a inseguire il sogno Serie A.