Giorgio Gorgone è a un passo dal diventare il nuovo allenatore del Catanzaro. La società giallorossa avrebbe individuato nell'ex tecnico del Pescara il profilo scelto per guidare la squadra nella prossima stagione, dopo l'improvviso cambio di scenario che ha coinvolto Marco Turati.

La decisione sarebbe maturata in poche ore, a conferma della volontà del club di non perdere tempo nella definizione della nuova guida tecnica. Determinante il lavoro del direttore sportivo Ciro Polito, che, incassato il clamoroso dietrofront di Turati, ha accelerato la ricerca di un'alternativa per garantire continuità alla programmazione sportiva.

Turati, che aveva trovato l'accordo con il Catanzaro nei giorni scorsi, avrebbe infatti deciso di accettare la proposta dello Spezia, società con la quale ritroverebbe il direttore sportivo Guido Angelozzi, figura con cui aveva già lavorato nella stagione culminata con la promozione dei liguri in Serie A. Una scelta che apre anche un fronte contrattuale, dal momento che l'intesa con il Catanzaro risulta già formalizzata e dovrà essere individuata una soluzione tra le parti per consentire il trasferimento del tecnico.

Parallelamente, secondo le indiscrezioni, Turati non sarà assistito dai suoi attuali agenti nell'eventuale definizione dell'accordo con lo Spezia, una decisione maturata anche nel rispetto dei rapporti con il Catanzaro e con il direttore sportivo Polito.