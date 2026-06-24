Il lavoro svolto dal club giallorosso nella valorizzazione dei talenti porta i suoi frutti. Liberali e Favasuli sono tra i profili più seguiti del mercato, mentre cresce anche Alesi

Una delle eredità più significative lasciate dall’ultima stagione del Catanzaro riguarda la crescita del valore dei suoi giovani talenti. Il percorso compiuto dai giallorossi sotto la guida di Alberto Aquilani ha infatti contribuito a mettere in vetrina diversi calciatori che oggi attirano l’interesse di club di categoria superiore.

Tra i nomi che hanno maggiormente accresciuto il proprio peso sul mercato figurano Mattia Liberali e Costantino Favasuli. Il trequartista classe 2007, arrivato a titolo gratuito dal Milan, si è ritagliato uno spazio importante nel progetto tecnico del Catanzaro e continua a essere seguito con attenzione da diverse società. Sul giocatore è prevista una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, mentre il club rossonero conserva il diritto a una quota della futura rivendita.

Ancora più evidente il salto di qualità compiuto da Favasuli. L’esterno classe 2004 di Africo è stato tra i protagonisti della stagione giallorossa, distinguendosi per continuità di rendimento e capacità di adattamento. Prestazioni che gli hanno consentito di attirare l’attenzione di numerosi osservatori e di vedere crescere sensibilmente la propria valutazione, oggi superiore ai 5 milioni di euro.

Tra i giovani valorizzati dal club calabrese figura anche Gabriele Alesi. La recente convocazione con l’Under 21 rappresenta un ulteriore riconoscimento per il centrocampista, il cui valore di mercato ha ormai superato il milione di euro dopo una stagione di costante crescita.

La valorizzazione dei giovani si conferma così uno dei punti di forza del Catanzaro. Un lavoro che ha permesso alla società del presidente Floriano Noto di costruire una rosa competitiva e, allo stesso tempo, di accrescere il valore di alcuni dei suoi elementi più promettenti, oggi osservati con interesse da numerosi club italiani.