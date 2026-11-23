Il Catanzaro nella scorsa giornata di campionato ha conquistato una vittoria importantisima – soprattutto per il morale – superando per 3-1 la capolista Palermo. Nonostante le Aquile restano all’ultimo posto in classifica il successo contro i siciliani rilancia le ambizioni di salvezza della squadra giallorossa, in una graduatoria comunque ancora corta. Il momento della squadra di Mignani sarà analizzato nel corso della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir.

A condurre il programma sarà Maurizio Insardà. In studio, presso l’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ci saranno Fabio Di Sole, ex giocatore del Catanzaro, e Pasquale Gigliotti, vicepresidente dell’Adicosp.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Spazio anche ai tifosi, che potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni tramite WhatsApp al 345 9321195.