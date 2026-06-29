Mattia Liberali continua a prendersi la scena dentro e fuori dal campo. Mentre il talento del Catanzaro ha firmato oggi pomeriggio il successo dell'Italia Under 19 all'esordio degli Europei di categoria in Galles, segnando il gol che ha aperto la vittoria per 2-0 contro la Serbia, sul fronte del mercato il suo futuro sembra avvicinarsi sempre più alla Serie A.

Il fantasista classe 2007, reduce da una stagione di crescita con la maglia giallorossa, resta infatti uno dei profili più richiesti del mercato estivo. Dopo gli interessamenti di Sassuolo, Bologna e di altri club della massima serie, nelle ultime ore il Como avrebbe guadagnato terreno nella corsa al giocatore. Secondo quanto riportato da Daniele Longo di Calciomercato.com, la società lariana sarebbe vicina a trovare un'intesa con il calciatore e il suo entourage, lavorando sia sul progetto tecnico sia sull'accordo economico. Il Como, infatti, sarebbe intenzionato a puntare sul talento cresciuto nel settore giovanile del Milan, anche se non è escluso che, una volta definito l'acquisto, il giocatore possa essere valutato durante il ritiro da Cesc Fabregas prima di un eventuale trasferimento in prestito, con la Serie A che rappresenterebbe l'ipotesi più accreditata.

Sul contratto di Liberali è prevista una clausola rescissoria da 6 milioni di euro, mentre il Milan conserva il diritto al 50% della futura rivendita. Un'eventuale cessione garantirebbe comunque una significativa plusvalenza al club del presidente Floriano Noto.