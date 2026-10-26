La pesante sconfitta casalinga costa la panchina a Giorgio Gorgone. Oggi dalle 14 su LaC OnAir l’analisi del momento difficile dei giallorossi con Maurizio Insardà, Palma Serrao e ospiti in studio e in collegamento

Il Catanzaro sprofonda, arriva l’esonero di Giorgio Gorgone e si apre una nuova fase con Michele Mignani in panchina. La pesante sconfitta per 6-1 rimediata in casa contro l’Ascoli nell’ottava giornata di campionato, con i giallorossi sempre più ultimi in classifica, sarà al centro della nuova puntata di “11 in Campo GialloRossi”, in onda oggi dalle 14 su LaC OnAir.

A condurre la trasmissione saranno Maurizio Insardà e Palma Serrao. In studio, all’aeroporto internazionale di Lamezia Terme, ci sarà il direttore sportivo Pasquale Lo Giudice, mentre in collegamento interverranno Matteo Patti, direttore sportivo dell’Ascoli, e Francesco Ceniti, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ad aprire la puntata sarà il servizio di Nico De Luca.

Spazio all’analisi della crisi giallorossa, alle ragioni dell’ennesimo passo falso e alle prospettive della squadra dopo il cambio in panchina.

Appuntamento oggi dalle 14 su LaC OnAir, sul canale 17 del digitale terrestre e in diretta Facebook su Catanzaro Channel. Anche i tifosi potranno partecipare alla trasmissione inviando domande, messaggi e opinioni su WhatsApp al numero 345 9321195.