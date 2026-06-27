Il nuovo corso del Catanzaro prende forma in attesa dell'ufficialità di Marco Turati alla guida delle Aquile. Il comunicato che sancirà l'arrivo dell'ex tecnico del Siracusa sulla panchina giallorossa non è ancora stato diffuso, ma il direttore sportivo Ciro Polito è già al lavoro per costruire la squadra che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

L'obiettivo del club del presidente Floriano Noto è consegnare al nuovo allenatore una rosa competitiva già nelle prime fasi del ritiro, proseguendo nel percorso di valorizzazione dei giovani che ha caratterizzato le ultime stagioni. Tra i primi nomi finiti sul taccuino della società c'è quello del centrocampista Fabio Rispoli, classe 2006 di proprietà del Como. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Nicolò Schira, il Catanzaro avrebbe avviato i primi contatti con il club lariano per valutare la fattibilità dell'operazione.

Per la società giallorossa si tratterebbe di un ritorno. Rispoli conosce infatti l'ambiente Catanzaro e rappresenta un profilo ritenuto ideale per caratteristiche tecniche e prospettive di crescita. Nell'ultima stagione, sotto la guida di Alberto Aquilani, il giovane centrocampista ha collezionato 36 presenze complessive, realizzando anche un gol contro il Modena e attirando l'attenzione della Nazionale Under 21.

Parallelamente Polito continua a lavorare su altri profili. Restano aperti i contatti con l'Inter per il terzino sinistro Cocchi, mentre appare più complicata la pista che porta al centrocampista Topalovic, sul quale si registra anche l'interesse di club esteri. Il direttore sportivo giallorosso guarda inoltre in casa Milan. Sono state chieste informazioni per il centrocampista Jacopo Sardo, classe 2005, reduce dall'esperienza tra Monza e Milan Futuro, e per il terzino destro Mattia Cappelletti, classe 2007, cresciuto nel settore giovanile rossonero e protagonista nell'ultima stagione con la seconda squadra.