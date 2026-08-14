Prosegue a ritmo serrato la preparazione della Vigor Lamezia in vista del debutto ufficiale stagionale. Il mirino è già puntato sul derby di Coppa Italia contro il Sambiase, in programma a fine agosto, che farà da apripista all'imminente e impegnativo campionato di Serie D (girone I).

I ragazzi di mister Vargas continuano a mettere benzina importante nelle gambe e, nell'ultimo test congiunto, hanno superato per 2-1 il Soriano Fabrizia (formazione militante nel campionato di Eccellenza) al termine di una gara combattuta e ricca di spunti utili.

Rimonta biancoverde firmata Cantoro e Ciriello

Non è stato un pomeriggio in discesa per la compagine lametina. A passare in vantaggio dopo appena otto minuti sono stati infatti gli ospiti, spinti dal classico "gol dell'ex" firmato da De Fazio.

La reazione della Vigor Lamezia, tuttavia, non si è fatta attendere e arriva al quarto d'ora con Cantoro si incarica della battuta di un calcio di rigore e con freddezza supera il portiere avversario, riportando il risultato in parità. Il ribaltamento è completato alla mezz'ora del primo tempo con una stoccata decisiva di Ciriello che vale il definitivo 2-1 prima del duplice fischio.

Le parole di mister Vargas nel post-gara

Nel dopo partita, il tecnico biancoverde ha tracciato un bilancio lucido della prestazione, sottolineando gli aspetti positivi pur mantenendo i piedi per terra:

«Eravamo un po' stanchi, infatti ho schierato due squadre differenti per concedere 45 minuti a tutti i ragazzi. Per il resto ho visto una gara di personalità e un buon possesso palla, esattamente il tipo di gioco che intendiamo proporre. Penso comunque che possiamo ancora migliorare parecchio, specialmente nella gestione della palla e nella lucidità nei momenti chiave».

Sguardo infine rivolto ai prossimi impegni ufficiali e alla pubblicazione dei calendari di Serie D: «Ci attende un campionato difficilissimo inserito in un girone davvero forte. Noi stiamo lavorando bene: prima o poi dovremo affrontarle tutte, quindi restiamo tranquilli e ottimisti, consapevoli di poter disputare un'ottima stagione».