La formazione lametina esce sconfitta dalla trasferta contro il Praiatortora e torna in zona playout. Il tecnico Vargas recrimina per le occasioni sprecate: «Risultato che fa male per come è maturato»

Non è ancora guarita la Vigor Lamezia, che in questo avvio di stagione continua a mostrare i tratti di una squadra ancora convalescente. Dopo la vittoria scacciacrisi della scorsa settimana, la formazione biancoverde incappa in un nuovo stop, cedendo di misura sul campo del Praiatortora nella nona giornata del campionato di Serie D (Girone I). In terra tirrenica decide un sigillo del capitano di casa, Angelo Petrone, condannando i lametini all'1-0 finale e risucchiando nuovamente il club all'interno della zona playout.

Mister Vargas analizza il match: «Prestazione positiva ma poco cinismo»

Nel post-partita il tecnico della Vigor Lamezia, Vargas, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando il forte rammarico per le tante chance sprecate prima del gol avversario: «È stata una partita dura e combattuta, ma che potevamo sbloccare noi prima del loro vantaggio, dal momento che abbiamo costruito almeno 4-5 occasioni nitide senza però riuscire a sfruttarle. Sapevamo perfettamente come giocavano loro, con la palla sulla punta centrale e gli inserimenti dei centrocampisti negli spazi. L'avevamo preparata bene e nel corso dei novanta minuti abbiamo commesso soltanto due sbavature: purtroppo in una di queste siamo stati puniti con il gol».

L'amarezza del tecnico: «Risultato ingiusto per quanto visto in campo»

Nonostante l'amarezza per la graduatoria che torna a farsi complicata, Vargas difende l'atteggiamento della squadra e guarda ai prossimi impegni con la volontà di rialzarsi subito: «Torniamo da questa trasferta con molta delusione perché la prestazione c'è stata e contavamo fermamente di portare punti a casa. Una sconfitta del genere fa male per come è maturata, ma dobbiamo ripartire da quanto di buono mostrato sul piano del gioco».