Vigilia ad alta tensione in casa Vigor Lamezia. I biancoverdi si preparano ad affrontare la tredicesima giornata del girone I di Serie D sul difficile campo del Licata, in una sfida che assume i contorni di un vero e proprio scontro diretto per la permanenza nella categoria. La classifica preoccupa: fermi a quota nove punti in piena zona playout, i calabresi hanno raccolto appena una vittoria (contro il fanalino di coda Enna) nelle ultime sei giornate e hanno urgente bisogno di invertire la rotta.

Le scelte della società e gli interventi sul mercato

A fare il punto della situazione, nella conferenza stampa pre-gara, è stato direttamente il presidente Salvatore Rettura, che non ha nascosto le difficoltà fin qui incontrate dalla squadra, ribadendo però la volontà del club di intervenire con decisione per raddrizzare l'annata: «L'avvio di stagione non è stato come ci aspettavamo e, dopo qualche tempo, siamo arrivati alla decisione di cambiare sia il mister che il direttore sportivo per cercare di dare una svolta».

Lo sguardo è già rivolto alle prossime mosse dirigenziali: «Ora aspettiamo l'apertura del mercato invernale per intervenire in modo da iniziare la risalita e conquistare la salvezza a casa che, alla vigilia della stagione, era il primo obiettivo e abbiamo il dovere di provarci. Nella finestra di riparazione rinforzeremo la squadra».

L'emergenza strutture e il caso "D'Ippolito"

Oltre ai problemi di campo e di classifica, la società si trova a dover fronteggiare una complicata situazione logistica legata all'indisponibilità dello stadio "D'Ippolito", un fattore che pesa sia sull'organizzazione settimanale che sulle casse del club. Rettura ha voluto evidenziare questo ulteriore ostacolo con grande franchezza: «Purtroppo siamo obbligati a peregrinare, basti pensare che per tre volte a settimana ci alleniamo allo stadio "Riga", casa della Promosport che ringraziamo, dove paghiamo l'affitto per ogni singolo allenamento».