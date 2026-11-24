La Vigor Lamezia corre ai ripari per uscire dalla crisi. Con la squadra impantanata in piena zona playout nel girone I di Serie D — ferma a quota 10 punti dopo tredici giornate e a secco di vittorie da cinque turni — la dirigenza biancoverde ha completato il restyling dell'area tecnica. Dopo l'esonero di Vargas e l'affidamento della panchina a Claudio Morelli, il club ha ufficializzato l'ingaggio di Silvio Zizza nel ruolo di nuovo direttore sportivo, prendendo il posto dell'uscente Francesco Ramondino.

Un ritorno d'esperienza tra professionisti e scouting

Per Zizza si tratta di un ritorno in un ambiente che conosce alla perfezione: in passato ha infatti già ricoperto la carica di ds della Vigor Lamezia, sia nei primi anni della presidenza Cantafio sia in diverse stagioni tra i professionisti e l'Interregionale. Il dirigente porta a Lamezia un bagaglio maturato tra Serie A, B, C e le principali piazze dilettantistiche calabresi, oltre a una lunga carriera da talent scout. Dopo gli esordi nell'area osservatori del ChievoVerona, ha lavorato per un triennio come osservatore ufficiale del Bologna per Calabria e Sicilia — scoprendo diversi giovani approdati poi nel calcio professionistico — e nel 2019 ha guidato il settore giovanile del Cosenza.

Davide Tutino responsabile dell'area scouting

A supportare il lavoro del nuovo direttore sportivo ci sarà un altro volto noto della casa biancoverde: Davide Tutino. Anche per lui si tratta di un ritorno a Lamezia Terme, dove aveva già operato negli anni scorsi, e da oggi assumerà nuovamente il ruolo di responsabile dell'area scouting con l'obiettivo di individuare rinforzi mirati per risalire la china.

L'appuntamento con la stampa

La nuova struttura dirigenziale verrà svelata ufficialmente alla città e agli organi di informazione nella giornata di sabato 28 novembre. La conferenza stampa di presentazione è fissata per le ore 11:30 presso la Sala Stampa dello stadio "Guido D'Ippolito".