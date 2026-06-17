Esempio di questo impegno è rappresentato dalla studentessa Ilaria Papaleo che si è classificata prima nella sua fascia di concorso al concorso musicale “Armonie Mediterranee”

La musica, nelle scuole secondarie di primo grado, rappresenta una delle esperienze formative più complete e significative. È linguaggio universale, disciplina, emozione e crescita personale. L’istituto comprensivo Badolato Guardavalle “A. Moro”, diretto dal dirigente scolastico, Roberto Caroleo, è oggi un punto di riferimento per la qualità e la passione con cui promuove l’educazione musicale nel territorio calabrese.

Sotto la guida del prof. Caroleo, l’indirizzo musicale dell’istituto è diventato un laboratorio di eccellenza, dove la musica non è solo materia di studio, ma esperienza di vita. L’impegno della dirigenza e dei docenti ha permesso di costruire un percorso educativo che unisce rigore tecnico e sensibilità artistica, offrendo agli studenti la possibilità di esprimersi, collaborare e crescere attraverso il linguaggio sonoro.

Tra i protagonisti di questo percorso spicca il prof. Cesare Riitano, docente di clarinetto, che con dedizione e competenza ha contribuito in modo determinante alla formazione dei giovani musicisti. Il suo lavoro testimonia quanto la passione e la professionalità possano trasformare la scuola in un luogo di ispirazione e di crescita autentica.

Un esempio concreto di questo impegno è rappresentato dalla studentessa Ilaria Papaleo, che ha ottenuto una valutazione di 94 su 100, classificandosi prima nella sua fascia di concorso al prestigioso concorso musicale “Armonie Mediterranee”. Un risultato che premia il talento, la costanza e la qualità della formazione ricevuta, ma anche la capacità dell’istituto di valorizzare ogni studente come protagonista del proprio percorso artistico.

L’esperienza dell’I.C. Badolato Guardavalle “A. Moro” dimostra che l’indirizzo musicale non è un semplice arricchimento dell’offerta formativa, ma un investimento culturale e umano di grande valore. Lo studio di uno strumento educa alla concentrazione, alla collaborazione, alla sensibilità e al rispetto reciproco: competenze fondamentali per la crescita personale e per la costruzione di una società più armoniosa.

Per questo motivo, è fondamentale che gli Uffici Scolastici Regionali e Territoriali continuino a sostenere e potenziare gli indirizzi musicali, riconoscendone il ruolo strategico nella formazione delle nuove generazioni. Ogni lezione, ogni prova d’orchestra, ogni concerto rappresentano un passo verso un futuro in cui la scuola non solo istruisce, ma ispira.

All’I.C. Badolato Guardavalle “A. Moro”, la musica è vita, educazione e speranza. È la dimostrazione che, quando la scuola crede nella bellezza e nella cultura, i giovani imparano a costruire il proprio futuro con armonia, passione e consapevolezza.