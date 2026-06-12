Attraverso recitazione, canti e coreografie, i bambini hanno interpretato con impegno e spontaneità i diversi ruoli previsti dal copione. Un significativo percorso di crescita educativa

Si è svolto ieri, al centro polivalente “Rossi” di via Fontana Vecchia, lo spettacolo conclusivo delle attività educative dell’anno scolastico 2025/2026 dell’area dell’infanzia comunale “G. Pepe” di Catanzaro.

I piccoli alunni, guidati con entusiasmo e professionalità dalle insegnanti, dalle ausiliarie e dai collaboratori scolastici, sotto il coordinamento di Aurora La Rosa, hanno dato vita alla rappresentazione teatrale dal titolo “Il processo alle quattro stagioni”, regalando ai numerosi genitori e familiari presenti un momento di grande emozione e partecipazione.

Attraverso recitazione, canti e coreografie, i bambini hanno interpretato con impegno e spontaneità i diversi ruoli previsti dal copione, dimostrando il significativo percorso di crescita educativa e formativa compiuto durante l’anno scolastico. L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di condivisione tra scuola e famiglie, valorizzando il lavoro svolto quotidianamente dal personale educativo e il percorso di apprendimento dei piccoli protagonisti.

L’impegno profuso da tutto il personale dell’area dell’infanzia comunale è stato, ancora una volta, il valore aggiunto affinché i bambini potessero vivere l’anno scolastico con entusiasmo, creatività e partecipazione. Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Centro di Solidarietà Calabrese, nella persona di Isolina Mantelli, e a tutto il personale della struttura, che ha accolto con grande disponibilità e affetto i bambini e gli operatori scolastici, mettendo a disposizione il teatro e le attrezzature necessarie alla realizzazione dell’evento. Un sentito grazie anche ad Antonio Mancuso, che ha curato l’audio e le musiche dello spettacolo, contribuendo alla perfetta riuscita della manifestazione.