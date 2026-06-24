I giovani autori hanno realizzato una serie di disegni ed elaborati grafici che non sono solo espressione artistica, ma un vero e proprio manifesto di solidarietà, empatia e cittadinanza attiva

In un mondo in cui le parole possono ferire quanto le azioni, un gruppo di ragazzi ha deciso di unire le proprie voci e il proprio talento per lanciare un messaggio potente, chiaro e universale: fermare il bullismo e il cyberbullismo.

I giovani autori di questa straordinaria iniziativa – AM, MG, SA, GM, MO, MA, AV, GM, HR e GP – hanno realizzato una serie di disegni ed elaborati grafici che non sono solo espressione artistica, ma un vero e proprio manifesto di solidarietà, empatia e cittadinanza attiva. Attraverso l'uso del colore, della simbologia e della parola, questi ragazzi hanno saputo tradurre in immagini la complessità di un fenomeno che purtroppo colpisce ancora troppi loro coetanei.

La comunità come difesa: "Insieme contro il bullismo"

I primi elaborati mettono al centro il concetto di comunità e difesa collettiva. Nel primo disegno, lo slogan "Insieme contro il bullismo" fa da cornice a una grande mano aperta, un simbolo universale che non significa solo "stop", ma evoca anche l'idea di un aiuto teso verso l'altro.

Il secondo cartellone (nell’immagine di apertura) di approfondisce questo legame con una frase bellissima nella sua semplicità: "La classe che vogliamo". Al suo interno si legge che "Una classe unita è più forte" e che "Le parole possono aiutare". I cartelli di divieto con le mani nere al centro e la scritta "Stop al bullismo e cyberbullismo" comunicano un rifiuto categorico e istituzionale della violenza, sia essa fisica o digitale. Il messaggio è chiaro: l'isolamento si combatte stando uniti; la classe diventa un porto sicuro dove proteggersi a vicenda.

Un dolore universale che si cancella con l'amicizia

Il terzo grande cartellone colpisce dritto al cuore per la sua forza espressiva e l'uso maturo del linguaggio. Al centro della scena c'è un ragazzo dall'aria triste e ferita, che stringe a sé un quaderno quasi a volersi proteggere. Intorno a lui, diverse mani colorate puntano il dito, circondandolo di insulti ed etichette pesanti scritti sia in italiano che in inglese: "Grasso", "Ugly", "Idiot", "Strano", "Crazy", "Stupid", "Pazzo", "Brutto", "Debole", "Loser", "Shorty", "Fat".

La scelta delle due lingue non è casuale: sottolinea come il dolore del bullismo sia universale e non conosca confini geografici. Tuttavia, sopra questa scena dolorosa, campeggia una verità luminosa scritta a grandi lettere. È qui che risiede il vero cuore del messaggio dei ragazzi. Nonostante la durezza delle accuse e delle offese che possono piovere da ogni parte, esiste un antidoto imbattibile: l'amicizia. Il legame sincero tra coetanei ha il potere di disinnescare l'odio e di far sentire protetto chi, in quel momento, si sente solo contro il mondo.

Giovani agenti di cambiamento

Il lavoro svolto da AM, MG, SA, GM, MO, MA, AV, GM, HR e GP merita un plauso profondo. Questi ragazzi hanno dimostrato una spiccata sensibilità e una grande maturità emotiva. Guardando i loro disegni si percepisce chiaramente l'intenzione di non essere spettatori passivi, ma agenti di cambiamento. Hanno saputo trasformare un foglio bianco in uno spazio di riflessione per tutti noi, ricordandoci che la diversità è una ricchezza e che la gentilezza è una scelta quotidiana. Grazie alla loro creatività, il messaggio è arrivato forte e chiaro: contro il bullismo si vince solo insieme.