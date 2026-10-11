Alessia di Palma e Costanza Di Marco dell'Università degli Studi di Pavia; Francesca Papazian, dell'Università La Sapienza di Roma e Concetta Micalizzi, dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro. Sono loro le vincitrici della XXI edizione del Premio di Laurea Oreste Pessina, intitolato alla memoria del padre di Stefano Pessina, e organizzato in collaborazione con Fofi e Federfarma.

Il riconoscimento è dedicato a giovani laureati e laureandi in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche e ha l’obiettivo di sostenere, attraverso un contributo economico, i talenti che si sono distinti per innovazione, ricerca e merito nell’elaborazione delle proprie tesi di laurea.

La cerimonia di premiazione, nota come ‘Serata Pessina’, si è tenuta questa sera al Teatro Metropolitan a Catania, al termine del concorso indetto lo scorso 16 febbraio e per il quale è stato possibile inviare la propria candidatura, assieme alla tesi di laurea, fino al 15 luglio.

Gli elaborati sono stati valutati da una commissione composta da Simona Collina, direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco dell'Università di Pavia; Pietro Matricardi, professore Ordinario dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; Daniela Rigano, professoressa Associata presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II; Rosario Pignatello, direttore del Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell'Università di Catania; Maurizio Pace, Presidente Federazione Ordini Farmacisti Italiani e Presidente Enpaf; Marco Cossolo, Presidente di Federfarma e Ornella Barra, Chair of The Board of Directors The Boots Group.

La serata è proseguita con uno spettacolo di intrattenimento a cura dell’attore e comico Maurizio Lastrico.

La Serata Pessina rappresenta un appuntamento ormai tradizionale per il mondo della farmacia e richiama ogni anno farmacisti, autorità, rappresentanti delle associazioni di categoria, esponenti di rilievo del settore farmaceutico, aziende farmaceutiche e rappresentanti delle Università italiane coinvolte.