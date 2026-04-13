Un appuntamento che unisce natura, cultura e comunità, invitando a riscoprire le peculiarità storiche, naturalistiche, paesaggistiche e la bellezza autentica del territorio. L’evento si terrà il 26 aprile e il 3 maggio

Dopo il grande successo della prima edizione, torna in Calabria il Festival delle Orchidee, un appuntamento che unisce natura, cultura e comunità, invitando a riscoprire le peculiarità storiche, naturalistiche, paesaggistiche e la bellezza autentica del territorio. L’evento si terrà domenica 26 aprile e il 3 maggio, con raduno alle ore 9:00 presso Palazzo Manni, nel cuore del centro storico di Gasperina.

Organizzato in collaborazione con Italia Nostra Sezione Paolo Orsi Soverato - Guardavalle, l'Associazione Il Sotterraneo APS Pro Gasperina di Gasperina e l’Associazione Pietra Elisa di Palermiti, il Festival si propone come un’esperienza immersiva tra i sentieri che collegano Gasperina, Palermiti e Montauro, alla scoperta delle orchidee spontanee e delle meraviglie naturalistiche locali.

Più che un semplice evento, il Festival rappresenta un invito a rallentare e osservare con occhi nuovi ciò che spesso si dà per scontato: un patrimonio naturale straordinario fatto di colori, profumi e biodiversità, che vive quotidianamente sotto i nostri occhi. Il percorso escursionistico, di circa 1,5 km con un dislivello di 70 metri, è di difficoltà medio-bassa e accessibile a tutti. Un’occasione per vivere la natura in modo consapevole, tra scorci panoramici sull’istmo e testimonianze di un passato ancora vivo nel paesaggio.

Novità dell’edizione 2026 sarà la mostra fotografica “Orchidee della Calabria”, allestita presso Palazzo Manni a Gasperina: un viaggio visivo tra orchidee e insetti che animano il territorio, pensato per coinvolgere non solo i visitatori, ma anche la comunità locale, offrendo la possibilità di partecipare anche a chi non prenderà parte all’escursione sul Colle Paladino.

La mostra sarà inaugurata mercoledì 22 aprile alle 18.00 e vedrà la partecipazione dei sindaci Gregorio Gallello (Gasperina) e Domenico Emanuele (Palermiti), di Pino Liberti, Coordinatore Sezione Calabria meridionale G.I.R.O.S., e dei fotografi naturalisti Luigi Torino, Nicola Romeo Arena ed Ernesto Sestito.

“Questa iniziativa nasce dal desiderio di valorizzare ciò che ci appartiene profondamente – spiegano gli organizzatori – perché conoscere la bellezza del nostro territorio è il primo passo per proteggerla e custodirla insieme.” Il Festival si conferma così come un momento di condivisione e identità, capace di attrarre visitatori e rafforzare il legame tra le persone e il proprio ambiente.

Informazioni tecniche:

Date: 22 aprile ore 18.00 inaugurazione mostra, domenica 26 aprile e domenica 3 maggio 2026 escursioni.

Ritrovo: ore 9:00 presso Palazzo Manni, Gasperina

Percorso: circa 1500 metri

Dislivello: circa 70 metri

Difficoltà: medio-bassa

Gli organizzatori invitano tutti a partecipare muniti di scarpe comode e spirito di scoperta: non serve andare lontano per trovare la meraviglia, basta imparare a riconoscerla vicino a casa.