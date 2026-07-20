Sarà svelato il programma della sesta edizione e annunciati gli ospiti attesi: una preview immersiva tra natura, divulgazione e incursioni artistiche nel cuore della Sila

Si terrà martedì 28 luglio, alle ore 11.00, negli spazi del Centro Visite “Antonio Garcea” in località Monaco – Villaggio Mancuso (Comune di Taverna), la presentazione ufficiale e anteprima esperienziale di “A Farla Amare Comincia Tu – Opera Sila 2026”, il festival dedicato a escursioni, divulgazione e musica dal vivo, giunto alla sua sesta edizione e diretto da Antonio Pascuzzo.

L’incontro rappresenterà un’occasione per conoscere in anteprima il programma e per approfondire i contenuti e la visione del progetto, direttamente nei luoghi che ne incarnano lo spirito dove ai partecipanti verrà offerto un primo assaggio del percorso artistico e naturalistico che accompagnerà il pubblico durante i primi tre weekend di settembre.

Il progetto è realizzato con il sostegno della Regione Calabria - Fondi POC 2014/2020 Azione 6.8.3. - Settore 2 del Dipartimento Turismo, Cultura e Marketing Territoriale, nell'ambito degli interventi "Calabria Straordinaria" - Avviso Pubblico "Eventi Straordinari: la Calabria che incanta".

Tra i partner istituzionali dell’iniziativa figurano il Comune di Taverna, il Parco nazionale della Sila, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Catanzaro. Sono state inoltre avviate numerose collaborazioni con realtà attive sul territorio, tra cui Cultura Italiae ONG Unesco, Centro Calabrese di Solidarietà, associazione Il Barattolo Ecotronei e Stazione meteorologica di Sant’Elia, curata da Francesco Benevento. Siglata, inoltre, una partnership con Rubbettino Editore, promotore del Festival Sciabaca, con l’obiettivo di sviluppare una sinergia tra le due manifestazioni attraverso la condivisione di pensieri, esperienze e progettualità culturali.



Il programma della mattinata prevede:

Ore 11.00 – Accoglienza e presentazione ufficiale del festival

Interventi di presentazione dedicati alla nuova edizione di “A Farla Amare Comincia Tu – Opera Sila 2026”, alla sua proposta artistica e al concept progettuale che accompagnerà gli appuntamenti di settembre.

A seguire anteprima esperienziale nel cuore della Sila

Gli ospiti saranno accompagnati in un breve percorso naturalistico negli spazi esterni del Centro Visite “Antonio Garcea”, insieme alle guide del Parco Nazionale della Sila.

Lungo il cammino, interventi divulgativi dedicati al patrimonio naturale del territorio si alterneranno a suggestive “imboscate artistiche”, offrendo un assaggio dell’atmosfera e del linguaggio del festival.