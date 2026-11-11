Nell’auditorium del campus la lectio magistralis dell’arcivescovo metropolita di Napoli: «Quando un diritto rimane senza risposta qualcuno può dire “ci penso io”. E chiede in cambio qualcosa che non dovrebbe essere dovuto»

«Avere bisogno di qualcuno non dovrebbe mai significare consegnargli la nostra libertà». È uno dei passaggi più forti della lectio magistralis pronunciata dal cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, al quale l'Università Magna Graecia di Catanzaro ha conferito la laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza. La cerimonia si è svolta nell'Auditorium del Campus universitario “Salvatore Venuta”.

«Quando un diritto rimane troppo a lungo senza risposta - ha affermato Battaglia - qualcuno può presentarsi e dire “ci penso io”. E chiede in cambio qualcosa che non dovrebbe mai essere dovuto. Quel qualcosa può essere un voto, un silenzio, la disponibilità a non fare domande. Quando ciò che ci spetta arriva come un favore personale, nasce un debito che può accompagnarci a lungo».

«La Calabria non può essere raccontata soltanto attraverso ciò che la ferisce», ha proseguito il cardinale, richiamando il valore di chi lavora onestamente, studia, cresce i figli e si prende cura delle proprie comunità. «Non dovrebbe servire un coraggio fuori dal comune per aprire un'attività o per denunciare un torto», ha aggiunto.

«Quando manca un lavoro, quando un servizio non risponde, la promessa di una soluzione può diventare una presa sulla vita di una persona», ha spiegato il cardinale, richiamando le responsabilità della pubblica amministrazione. «La Costituzione chiede a chi amministra di servire tutti senza favoritismi».

«Contro le mafie servono indagini serie, prove, processi, protezione per chi è minacciato», ha affermato, richiamando anche la necessità di colpire i patrimoni costruiti attraverso i reati, nel rispetto delle garanzie. «Accanto a questo lavoro occorre rendere meno soli i territori nei quali il ricatto trova spazio. Una scuola che accompagna un ragazzo, un lavoro regolare, un'amministrazione che risponde, gli danno una possibilità per scegliere».