La struttura è stata inaugurata nel quartiere Lido e si aggiunge a quelle già operative di Piano Casa, Cavita/Mater Domini, Siano. La soddisfazione dei consiglieri Caviano e Capellupo

«L'apertura del nuovo asilo nido di Catanzaro Lido rappresenta un'occasione importante per tutto il territorio e una risposta concreta alle esigenze delle famiglie della zona sud della città che, da molti anni, chiedevano al Comune di determinarsi in questa direzione».

Lo dichiarano i consiglieri comunali Igea Caviano e Vincenzo Capellupo, esprimendo soddisfazione per il raggiungimento di un risultato che segna un ulteriore passo avanti nelle politiche educative e sociali dell'amministrazione guidata dal sindaco Nicola Fiorita. «In questi quattro anni – affermano Caviano e Capellupo – questa amministrazione ha investito come mai prima d'ora nel sistema degli asili nido cittadini, portandone il numero da uno a cinque. Allo storico asilo Pepe si sono aggiunti Piano Casa, Cavita/Mater Domini, Siano e, appunto, Catanzaro Lido. Un investimento unico rivolto ai più giovani, alle famiglie e all'intera comunità.

Garantire servizi educativi per la prima infanzia significa sostenere concretamente i genitori, favorire la conciliazione tra vita familiare e lavoro e costruire una città più inclusiva e attenta ai bisogni delle nuove generazioni. L'apertura del nido di Catanzaro Lido era attesa da anni e oggi diventa finalmente realtà». I due consiglieri sottolineano come questo risultato si inserisca in una più ampia strategia di rilancio delle istituzioni scolastiche cittadine.

«Lo dimostrano - dicono - gli investimenti realizzati sulla nuova mensa della scuola Porto, così come il grande lavoro portato avanti per la riqualificazione e la riapertura di edifici e palestre scolastiche. Interventi che restituiscono dignità e funzionalità ai luoghi della formazione e della crescita dei nostri ragazzi». Caviano e Capellupo rivolgono, infine, un sentito ringraziamento a quanti hanno contribuito al raggiungimento di questo importante traguardo.

«Ringraziamo il sindaco Nicola Fiorita, l'assessore alla Pubblica istruzione Nunzio Belcaro e l'assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace, i dirigenti dei settori Giovanni Laganà e Antonino Ferraiolo, il Rup Fabio Gualtieri, la ditta esecutrice e tutti i lavoratori che, con impegno e professionalità, hanno reso possibile il conseguimento di quello che può essere definito un risultato storico per la città di Catanzaro e per le famiglie del quartiere marinaro».