Il Catanzaro è tornato a lavorare in Calabria dopo le due settimane di ritiro a Livigno. Ieri pomeriggio le Aquile guidate da mister Gorgone hanno ripreso la preparazione al centro sportivo di Giovino, con il primo impegno ufficiale della nuova stagione ormai all'orizzonte. Il calendario mette subito di fronte ai giallorossi il Sudtirol, avversario nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La sfida è in programma a Ferragosto, alle ore 18, allo stadio Ceravolo.

Ad assistere alla seduta anche il presidente Floriano Noto, insieme al fratello Derio. Tra le notizie più significative della giornata c'è il ritorno in gruppo di Pietro Iemmello. Il capitano, che aveva saltato l'intero ritiro di Livigno a causa di un problema al soleo della gamba destra, ha finalmente ripreso a lavorare con i compagni. Per lui, adesso, il percorso sarà soprattutto quello del recupero della migliore condizione fisica.

Situazione differente per Filippo Pittarello. L'attaccante ha iniziato la seduta svolgendo un lavoro differenziato insieme a Volpe, Buso e Franck Tchaouna. Poi il confronto a bordo campo con il presidente Noto e il rientro anticipato negli spogliatoi. Sullo sfondo resta sempre la trattativa con il Pisa, che ha già raggiunto un'intesa di massima con Pittarello ma deve ancora soddisfare le richieste del Catanzaro.

Il club giallorosso valuta una cessione a titolo definitivo per una cifra di almeno 2,5 milioni di euro, ma prima di dare il via libera definitivo vuole assicurarsi di avere a disposizione il sostituto. Il nome principale per l'attacco resta quello di Emanuele Pecorino, anche se nelle ultime ore la concorrenza per il centravanti della Juventus Next Gen è aumentata. Sul fronte degli arrivi, invece, il direttore sportivo Polito lavora per chiudere almeno tre operazioni entro Ferragosto: Dorval del Bari e Acquah del Torino sono vicini. Intanto la preparazione prosegue. Oggi è stata programmata una doppia seduta, mentre da domani il Catanzaro lavorerà esclusivamente nel pomeriggio, fino alla rifinitura di venerdì.