Il progetto “Abitare la storia – Marco Cardisco nel cuore di Tiriolo ” nasce dalla volontà di riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, artistico e identitario del territorio attraverso una nuova modalità di lettura del centro storico: non più soltanto luogo da conservare, ma spazio vivo, capace di raccontare la propria storia e di restituirla alla comunità. In questo contesto si inserisce il MUDICART, “ Museo Diffuso Marco Cardisco Tiriolo” , un progetto che, come spiega Giuseppe Giglio , lega la memoria di una personalità illustrata del territorio alla valorizzazione del borgo, dei suoi luoghi, delle sue architetture e della sua identità culturale. “Abitare la storia” significa, infatti, riconoscere nel centro storico non semplicemente uno scenario del passato, ma un patrimonio da vivere nel presente. Le strade, le piazze, gli edifici, gli scorci ei luoghi della quotidianità diventano parte di un racconto più ampio, nel quale storia, arte e memoria collettiva si intrecciano. Marco Cardisco , detto anche Marco Calabrese, fu uno dei pittori più interessanti del Rinascimento nell'Italia meridionale. Nacque intorno al 1486 e una tradizione ormai molto radicata lo considera originario di Tiriolo.

Il centro storico come luogo della memoria

E dunque i centri storici rappresentano una delle testimonianze più autentiche dell'identità delle comunità. Essi custodiscono tracce materiali e immateriali: architetture, tradizioni, vicende umane, racconti, mestieri, relazioni e personalità che nel corso del tempo hanno contribuito a costruire l'immagine e la cultura di un luogo. Valorizzare un centro storico significa quindi andare oltre il semplice recupero urbanistico e architettonico. Significa restituire significato agli spazi, creare nuove occasioni di conoscenza e favorire un rapporto più consapevole tra il cittadino e il territorio che abita. Tiriolo possiede un patrimonio culturale che merita di essere letto, raccontato e condiviso. Il progetto nasce proprio dalla consapevolezza che la storia di un luogo può diventare una risorsa per il suo futuro, soprattutto

quando viene resa accessibile attraverso percorsi capaci di coinvolgere residenti, visitatori, giovani generazioni e realtà culturali.

Marco Cardisco nel cuore di Tiriolo

La figura di Marco Cardisco diventa il filo conduttore di questo racconto. Attraverso il suo nome e la sua memoria, il progetto intende mettere in relazione la dimensione artistica con quella territoriale, recuperando il legame tra una personalità significativa e il luogo che ne custodisce la memoria. Marco Cardisco non viene così ricordato soltanto come figura del passato, ma diventa occasione per interrogarsi sul valore della cultura, sull'importanza delle radici e sulla capacità di una comunità di riconoscersi attraverso i propri protagonisti. Il titolo “Marco Cardisco nel cuore di Tiriolo” assume pertanto un duplice significat o: da una parte richiama il cuore fisico del paese, il suo centro storico; dall'altra fa riferimento al cuore simbolico della comunità, alla memoria condivisa e al sentimento di appartenenza che lega le persone alla propria terra.

Il MUDICART: un museo oltre le mura

Il Museo Diffuso Marco Cardisco Tiriolo nasce da un'idea di museo che supera la concezione tradizionale dello spazio espositivo racchiuso all'interno di un singolo edificio. È il territorio stesso a diventare museo. Il percorso si sviluppa nel tessuto urbano e invita il visitatore a muoversi all'interno del centro storico , scoprendo luoghi, testimonianze e suggestioni attraverso una narrazione unitaria. Il museo diffuso consente così di creare un dialogo diretto tra patrimonio culturale e spazio urbano. La visita non è più soltanto osservazione, ma diventa esperienza: si cammina nella storia, si attraversano i luoghi, si riconoscono dettagli e si costruisce un rapporto più profondo con il territorio. Questa modalità di fruizione permette inoltre di valorizzare non soltanto i luoghi più conosciuti, ma anche angoli, percorsi e spazi meno frequentati del centro storico, contribuendo alla loro riscoperta e alla creazione di nuovi itinerari culturali.

Valorizzare attraverso le personalità illustri

Il MUDICART si inserisce in un progetto più ampio di rivalutazione dei centri storici attraverso le personalità illustri legate ai territori. Raccontare un luogo attraverso le persone che ne hanno segnato la storia rappresenta una strategia particolarmente significativa. Le biografie diventano infatti porte d'accesso alla conoscenza di un'intera comunità: attraverso un artista, uno scrittore, uno studioso o una personalità significativa è possibile raccontare un'epoca, un territorio e il contesto culturale nel quale quella figura si è formata. In questo caso Marco Cardisco diventa quindi vero e proprio ambasciatore della memoria locale . Attraverso figure come Cardisco è possibile ristabilire una sensibile centralità al territorio che custodisce un patrimonio straordinario ancora poco conosciuto, la funzione del MUDICART è quella di costruire un percorso capace di coniugare ricerca storica,

divulgazione, turismo culturale ed educazione al patrimonio.

Cultura e penetrazione

La valorizzazione culturale può anche rappresentare uno strumento concreto di rigenerazione dei piccoli centri. Riportare persone nelle strade del centro storico, ì creare percorsi culturali , promuovere eventi, coinvolgere associazioni, scuole, cittadini e attività locali significa contribuire a restituire vitalità a luoghi che rischiano, nel tempo, di perdere parte della propria funzione sociale. La cultura diventa in questo modo non soltanto conservazione della memoria, ma anche occasione di sviluppo. Un museo diffuso può favorire una nuova forma di turismo, attenta all'autenticità dei luoghi e alla loro storia; può creare occasioni di collaborazione tra istituzioni e comunità; può stimolare la curiosità dei visitatori e, soprattutto, rafforzare nei cittadini il senso di appartenenza. Il valore più profondo del progetto risiede proprio nella capacità di far dialogare passato e futuro.

Un patrimonio da spostare

Particolare attenzione assume il rapporto con le nuove generazioni. Conoscere la storia del proprio territorio significa imparare a riconoscerne il valore. Per questo il MUDICART può diventare anche uno strumento educativo, capace di avvicinare bambini e ragazzi alla storia locale attraverso esperienze dirette, percorsi, attività didattiche e momenti di approfondimento. Un patrimonio che non viene raccontato rischiando di essere dimenticato. Un patrimonio che viene condiviso, invece, continua a vivere. Riscoprire Marco Cardisco significa quindi anche consegnare alle generazioni future un frammento importante della memoria culturale del territorio , invitandole a diventare custodi consapevoli della propria storia.

Abitare la storia

Il concetto di “abitare la storia” racchiude il senso più profondo dell'intero progetto. La storia non appartiene esclusivamente ai libri, agli archivi o ai musei. È presente nei luoghi che attraversiamo ogni giorno, nelle pietre degli edifici, nelle vie, nei racconti tramandati, nei nomi e nelle persone che hanno contribuito a costruire l'identità di una comunità. Abitare la storia significa dunque riconoscere tutto questo. Significa guardare il proprio paese con occhi nuovi , trasformando ciò che è familiare in qualcosa da riscoprire. Significa comprendere che la memoria non deve essere soltanto conservata, ma vissuta, raccontata e condivisa. In questa prospettiva, il MUDICART rappresenta non semplicemente un nuovo spazio culturale, ma un progetto di comunità. Un percorso attraverso il quale Tiriolo può raccontare se stesso

partendo da una delle figure legate alla propria memoria artistica e culturale.

Conclusioni