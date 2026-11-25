Si avvicina la scadenza ultima per non perdere il contributo destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Il settore Politiche Sociali del Comune di Catanzaro, guidato dall’assessore Nunzio Belcaro, ricorda ai cittadini inseriti nell’elenco dei beneficiari della carta “Dedicata a te” che il primo pagamento — indispensabile per attivare il beneficio relativo all’annualità 2026 — deve essere effettuato entro e non oltre mercoledì 16 dicembre 2026.

Il mancato utilizzo della carta entro tale data comporterà la decadenza automatica dal contributo per l’anno in corso. Le somme regolarmente attivate potranno poi essere spese integralmente entro il 10 ottobre 2027 (escluso l’acquisto di qualsiasi bevanda alcolica).

Cosa devono fare i nuovi beneficiari

Chi rientra per la prima volta nella graduatoria (consultabile tramite il numero di protocollo INPS della DSU sul sito istituzionale dell’Ente) deve seguire due passaggi in tempo utile per rispettare la scadenza del 16 dicembre:

Ritirare il codice identificativo presso gli uffici del Settore Politiche Sociali (Via Fontana Vecchia, n. 50), presentando copia del documento d’identità, copia della DSU e attestazione ISEE. In caso di delega, occorre presentare l'apposito modulo firmato insieme ai documenti d’identità di delegante e delegato.

Ritirare la carta fisica presso un qualsiasi ufficio postale, esibendo il codice identificativo rilasciato dal Comune, il codice fiscale e un documento d’identità.

Orari di apertura degli uffici (Via Fontana Vecchia, 50)

Lunedì: dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 16.30

Mercoledì: dalle 15.00 alle 16.30

Venerdì: dalle 10.00 alle 12.00

Cosa devono fare i già beneficiari (edizione 2025)

Chi ha già utilizzato la carta nell’edizione 2025 e risulta nuovamente beneficiario non deve recarsi né agli uffici comunali né alle Poste: l’importo verrà accreditato direttamente sulla vecchia tessera, ma resta comunque obbligatorio effettuare un primo acquisto entro il 16 dicembre 2026 per confermare l'attivazione. In caso di smarrimento della carta, è possibile richiederne il duplicato direttamente all’Ufficio Postale presentando documento d’identità, codice fiscale e denuncia di smarrimento.

Tutti i dettagli e l’elenco completo dei beneficiari sono disponibili sul portale del Comune di Catanzaro al seguente link:

https://old.comune.catanzaro.it/bando/beneficiari-carta-dedicata-a-te-2026/