Una nuova generazione di infermieri scende in campo e sceglie di partecipare direttamente alla vita ordinistica. Si chiama “Vento di cambiamento” la lista che si presenta alle elezioni per il rinnovo degli organi rappresentativi dell’Ordine degli infermieri per il quadriennio 2027-2030.

La presenza di numerosi giovani professionisti rappresenta uno dei tratti distintivi della squadra, che punta su entusiasmo, competenze, idee e senso di responsabilità, con l’obiettivo di favorire una maggiore partecipazione degli iscritti alle scelte che riguardano il futuro della professione infermieristica.

La lista, si sottolinea in una nota, nasce dalla volontà di valorizzare l’energia delle nuove generazioni senza rinunciare al contributo degli infermieri con maggiore esperienza maturata nei diversi ambiti dell’assistenza. Al centro viene indicato il confronto tra generazioni e il lavoro condiviso.

«Abbiamo scelto di metterci in gioco perché crediamo che i giovani infermieri debbano avere voce e responsabilità nella costruzione del futuro della nostra professione – afferma Giovanni Guarascio, capogruppo di “Vento di cambiamento” –. Non proponiamo un cambiamento fatto di slogan, ma di partecipazione, ascolto e impegno. Vogliamo un Ordine più vicino agli iscritti, capace di valorizzare le competenze di tutti e di creare un dialogo vero tra generazioni».

Tra i temi indicati dalla lista figurano la valorizzazione dell’identità professionale, la promozione della deontologia, la cultura della qualità e della sicurezza dell’assistenza, l’aggiornamento professionale, la ricerca e il rafforzamento del dialogo con università e istituzioni. La squadra propone inoltre una maggiore trasparenza nella comunicazione sulle attività dell’Ordine e la creazione di occasioni di ascolto e confronto accessibili agli iscritti dell’intera provincia.

“Vento di cambiamento” viene presentata come una lista giovane, ma non esclusivamente rivolta ai giovani. L’intenzione dichiarata è rappresentare professionisti di diverse età e con esperienze maturate negli ospedali, sul territorio, nella libera professione e negli altri contesti di cura.

«Rinnovare significa anche saper unire prospettive diverse intorno a una visione condivisa», è il messaggio della lista, che indica nella partecipazione e nell’assunzione di responsabilità il punto di partenza per una nuova stagione della professione infermieristica.