L'evento si propone come un momento di celebrazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà del territorio

Catanzaro si prepara ad accogliere il suo primo Pride, in programma l’8 agosto 2026. Un evento storico per la città, che vedrà la comunità riunirsi in una giornata dedicata all’inclusione, ai diritti e alla valorizzazione delle diversità.

La parata si svolgerà lungo il lungomare di Catanzaro, con arrivo previsto nell’area Teti, dove sarà allestito lo spazio conclusivo dell’evento. Qui si concentreranno momenti di aggregazione, iniziative e attività aperte alla cittadinanza.

Nell’area Teti sarà inoltre predisposta una zona dedicata al food & beverage, con la possibilità per le attività locali di partecipare attivamente attraverso l’allestimento di stand. Un’opportunità per il tessuto imprenditoriale del territorio di contribuire alla riuscita dell’iniziativa e di inserirsi in un contesto di grande visibilità.

Per tutti gli operatori interessati a prendere parte all’evento con uno stand, è previsto un incontro informativo online lunedì 20 luglio alle ore 15:00, durante il quale saranno forniti tutti i dettagli organizzativi e le modalità di partecipazione. Il collegamento sarà disponibile scrivendo una mail al seguente indirizzo: arciequa@gmail.com

Il Catanzaro Pride si propone come un momento di incontro, celebrazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’inclusione e del rispetto, coinvolgendo cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’evento.