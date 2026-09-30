Confartigianato Catanzaro entra a far parte del Comitato di Gestione della Riserva della Biosfera MAB Sila, il tavolo di governance che svolge funzioni di coordinamento, gestione operativa e decisionale e che riunisce, oltre al Parco Nazionale della Sila, numerosi enti locali, associazioni e portatori di interesse del territorio.

A sancire questo nuovo impegno è stata la partecipazione del presidente William D’Iuorno all’incontro convocato ieri mattina nella sede della Provincia di Cosenza per il rinnovo della governance della Riserva, e che ha rappresentato anche un importante momento di confronto e condivisione sulle attività in corso e sulle prospettive future della Riserva della Biosfera.

L’ingresso di Confartigianato Catanzaro rappresenta un’opportunità importante per portare all’interno del Comitato la voce dell’artigianato, delle imprese e del tessuto produttivo del territorio.

«Le imprese e le associazioni di categoria possono avere un ruolo fondamentale nel percorso di crescita e valorizzazione dei nostri territori. Sono stato recentemente nei fiordi norvegesi e il confronto con quella realtà mi ha fatto riflettere sulle grandi potenzialità che abbiamo anche noi: per bellezza e valore dei nostri paesaggi non abbiamo nulla da invidiare – ha sottolineato nel suo intervento il presidente D’Iuorno –. Quello che dobbiamo colmare è soprattutto un gap nell’accessibilità e nella capacità di rendere questi luoghi pienamente fruibili attraverso modalità sempre più sostenibili e rispettose dell’ambiente. È qui che dobbiamo fare un salto in avanti, un’evoluzione sociale che coinvolga anche il mondo delle imprese. Ci sono incentivi, finanziamenti e strumenti che possono accompagnare le aziende in questo percorso e, come associazione di categoria, vogliamo essere al loro fianco per promuovere e sostenere queste opportunità. La Riserva della Biosfera MAB Sila va proprio nella direzione di un modello di sviluppo capace di valorizzare le risorse del territorio, preservandone al tempo stesso la bellezza e la preziosità».

Attraverso questa adesione, Confartigianato Catanzaro contribuirà ai percorsi di valorizzazione e sviluppo della Sila, con l’obiettivo di dare maggiore riconoscimento alle imprese artigiane, alle produzioni locali e a tutte quelle realtà che ogni giorno custodiscono, animano e fanno vivere il territorio.