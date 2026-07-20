Tra sabato e domenica, gli agenti hanno elevato qualche decina di multe per violazione del codice in materia di sosta, parcheggi riservati, accessi e passaggi pedonali

Il fine settimana appena trascorso ha fatto segnare uno straordinario successo degli eventi di intrattenimento programmati nel quartiere marinaro della città. Ma sono stati anche due giorni impegnativi per la Polizia Locale, chiamata a monitorare il regolare svolgimento degli eventi stessi e a garantire, come accede più in generale, il rispetto delle norme in questo particolare periodo dell’anno.

Tra sabato e domenica, gli agenti hanno elevato qualche decina di multe all’interno di Lido e nell’area di Giovino per violazione del codice in materia di sosta, parcheggi riservati, accessi e passaggi pedonali.

Il Comando di Polizia Locale, particolarmente concentrato sulla marina come ogni estate, fa sapere che i controlli proseguiranno regolarmente nel corso delle settimane a venire ma che al di là degli aspetti puramente sanzionatori, è indispensabile che gli automobilisti adottino comportamenti responsabili nel rispetto delle norme e, soprattutto, del buon vivere in comunità.

«È pur vero – sottolinea il Comando – che non manca la sensibilità di molti cittadini nel segnalare situazioni anomale; cittadini attenti alla tutela del verde pubblico nell’area di Giovino o preoccupati di garantire l’accessibilità al lungomare attraverso gli scivoli dedicati, che debbono restare "liberi". Ma la collaborazione significa anche osservare spontaneamente le regole, perché un cittadino che le rispetta è sempre preferibile a uno da sanzionare».