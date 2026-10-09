Francesco Tallarico è il nuovo segretario del Presidio territoriale della FIT CISL di Catanzaro. Ferroviere di lunga esperienza e da anni impegnato nell'attività sindacale, succede a Domenico Posca, recentemente eletto nella segreteria regionale della CISL Calabria.



L'elezione è avvenuta nel corso del Direttivo territoriale, aperto dalla relazione del segretario generale della FIT CISL Calabria, Sergio Colosimo, e presieduto dal segretario generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri. Ai lavori, conclusi dal segretario nazionale della FIT CISL Vincenzo Fausto Pagnotta, hanno partecipato anche Domenico Posca, i componenti della segreteria regionale della categoria e i responsabili degli altri presidi territoriali.



Al centro del confronto, le vertenze aperte e le prospettive dei settori dei trasporti, delle infrastrutture e dell'igiene ambientale, con particolare attenzione agli investimenti, alla tutela dell'occupazione e al miglioramento dei servizi.



«Con Francesco Tallarico valorizziamo un dirigente che conosce profondamente il settore ferroviario e ha maturato una solida esperienza sindacale – ha dichiarato Sergio Colosimo –. La sua elezione si inserisce nel percorso di rafforzamento della FIT CISL Calabria, con l'obiettivo di consolidare la nostra presenza nei luoghi di lavoro e la capacità di rappresentare le esigenze dei lavoratori. A Domenico Posca va il ringraziamento per l'impegno e il lavoro svolto alla guida del Presidio».



Daniele Gualtieri ha richiamato la necessità di rafforzare il ruolo del sindacato nelle sfide che interessano il territorio: «Investire nelle infrastrutture, migliorare i collegamenti e ridurre i divari territoriali significa creare condizioni concrete per lo sviluppo e per nuove opportunità di lavoro. La CISL vuole essere protagonista di questo percorso, rafforzando la contrattazione e la partecipazione dei lavoratori. È una prospettiva che ritroviamo anche nel Libro Verde promosso dalla nostra segretaria generale Daniela Fumarola, che mette al centro crescita, lavoro, fisco, welfare e partecipazione. Il Presidio di Catanzaro ha un ruolo importante in questo impegno, attraverso una presenza sindacale vicina ai luoghi di lavoro, ma attenta anche ai bisogni e alle fragilità delle comunità. A Francesco Tallarico rivolgo i migliori auguri di buon lavoro».