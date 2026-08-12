Nasce ufficialmente sotto il segno della cooperazione transfrontaliera tra Italia e Grecia il progetto europeo GOV-SECAP "Rafforzamento della governance locale e della capacità amministrativa per l'implementazione del PAESC (Piano d'Azione per l'Energia Sostenibile e il Clima)", che unisce in rete i comuni di Mesagne (capofila) e Marcellinara, e, per la Grecia, Zante e Igoumenitsa.

Il nuovo progetto europeo contribuirà, a partire da fine estate, alla costruzione di strumenti e competenze condivise per rendere più efficace l’attuazione delle politiche per l’energia sostenibile e il contrasto ai cambiamenti climatici.

Il progetto GOV-SECAP, della durata complessiva di 24 mesi e con un budget totale di 534.448,00 €, sarà realizzato nell’ambito del Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027 (7ª Call, Obiettivo Specifico ISO 6.1). L’iniziativa nasce dalla necessità di sostenere i Comuni nell’attuazione e nel monitoraggio dei Piani d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima 2024-2030 – PAESC, denominati SECAP in ambito europeo e sviluppati nel quadro del Patto dei Sindaci per il Clima e l’Energia.

L'iniziativa risponde a una sfida comune condivisa dalle municipalità di piccole e medie dimensioni dell'area transfrontaliera: superare la frammentazione amministrativa e migliorare la coordinazione interna per tradurre gli impegni del Patto dei Sindaci in azioni concrete per la transizione energetica e la lotta ai cambiamenti climatici.

Questo impegno si inserisce in continuità con la programmazione ambientale già avviata sul territorio, in questi anni di amministrazione.

«Marcellinara – ha dichiarato il sindaco Vittorio Scerbo - sceglie di guardare al futuro con ambizione, ponendo ambiente, sostenibilità e transizione energetica al centro della propria azione amministrativa. GOV-SECAP - ha spiegato il Sindaco - è una sfida che accogliamo con entusiasmo, perché ci permette di confrontarci in una dimensione europea con Mesagne e con i Comuni greci di Zante e Igoumenitsa su temi che segneranno profondamente il nostro futuro. Vogliamo condividere esperienze, competenze e buone pratiche – ha concluso - perchè crediamo che, a tutti i livelli, sia necessario concentrare ogni sforzo sulle grandi trasformazioni climatiche del nostro tempo. Non esistono territori troppo piccoli quando sono grandi la visione, la capacità di fare rete e la volontà di costruire un futuro più sostenibile».

Sebbene molti enti locali abbiano assunto impegni per la riduzione delle emissioni e l’adattamento ai cambiamenti climatici, la loro attuazione è spesso rallentata dalla carenza di competenze specialistiche, dal limitato coordinamento tra uffici e dalla mancanza di strumenti operativi adeguati. Per rispondere a queste criticità, GOV-SECAP promuoverà un percorso congiunto di analisi, formazione e cooperazione tra le amministrazioni coinvolte, portando alla definizione di un Quadro comune di governance per l’attuazione dei PAESC 2024–2030, accompagnato da linee guida operative e da un toolkit per gli enti locali. Saranno inoltre supportati l’eventuale aggiornamento dei Piani e la realizzazione di studi di fattibilità ed infine, il percorso si concluderà con un Piano d’Azione congiunto e un Protocollo d’Intesa per garantire la prosecuzione della collaborazione anche dopo la fine del progetto.

Il Comune di Marcellinara sarà coinvolto trasversalmente nei diversi ambiti di attività, contribuendo alla valutazione delle capacità amministrative, alle iniziative di formazione e scambio, allo sviluppo degli strumenti comuni e, in particolare, alla sperimentazione delle soluzioni di governance all’interno della propria organizzazione:

I risultati attesi avranno una ricaduta diretta sull’organizzazione comunale, favorendo una programmazione più efficace delle azioni di mitigazione, adattamento ai cambiamenti climatici ed efficienza energetica. Alla sua conclusione, prevista a dicembre 2028, il progetto lascerà al Comune strumenti operativi, competenze e procedure utilizzabili anche nel lungo periodo, contribuendo a consolidare una governance locale più solida e una rete stabile di cooperazione tra le amministrazioni italiane e greche coinvolte.