Dibattito promosso dal sindacato in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. Ripercorso l’esempio e l’impegno di tante amministratrici calabresi che hanno precorso i tempi

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, si è tenuto al palazzo della Provincia di Catanzaro l’evento “Il coraggio delle prime. Le rivendicazioni di ieri e quelle di oggi contro ogni forma di violenza”.

La manifestazione, promossa dalla Cgil Calabria, dal coordinamento Donne Cgil Calabria Belle Ciao e dallo Spi Cgil, è stata aperta dall’inaugurazione della mostra “Donne in Comune. Le prime Sindache del 1946. Un fenomeno nazionale”, dedicata alle 13 donne che indossarono la fascia tricolore nella prima tornata amministrativa del dopoguerra.

L’esposizione, promossa dalla Fondazione Nilde Iotti in collaborazione con dei Ministri – Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale, rimarrà nella sede della Provincia per una settimana.

Nel dibattito che è seguito all’inaugurazione, moderato dalla giornalista Tiziana Bagnato, il segretario generale della Cgil Calabria, Gianfranco Trotta, ha invitato gli uomini «a riconoscere i propri limiti», esortando poi a non lasciare sola chi è vittima di violenza.

«È giusto – ha detto – spronare a denunciare i propri carnefici, ma la classe dirigente di questo Paese deve impegnarsi affinché si costruisca un sistema di accoglienza, cura e tutela delle vittime che le sostenga e le aiuti a reinserirsi, anche lavorativamente».

«Come Cgil siamo convinti che la lotta alla violenza di genere passi necessariamente attraverso il riconoscimento e la piena affermazione dei diritti delle donne, a partire dall’autonomia economica, dalla dignità del lavoro e dalla libertà di autodeterminazione – ha affermato la segretaria della Cgil Calabria, Celeste Logiacco –.

È anche per questo che custodiamo la memoria di quelle donne pioniere della democrazia nata dalle macerie del dopoguerra e del giogo fascista. Le loro storie ci richiamano alla responsabilità di portare avanti un impegno quotidiano e concreto per rimuovere quelle disparità culturali, sociali ed economiche che sono alla base della violenza di genere».

«La memoria ci invita a lanciare un monito alle future generazioni – ha aggiunto il segretario generale della Cgil Area Vasta, Francesco Gatto –. È necessario un esercizio culturale che superi lo stigma e lo storytelling che vuole la violenza come fatto privato».

Importante il contributo offerto alla discussione da Patrizia Di Santo, ALI/Studio COME, componente del gruppo di lavoro e ricerca del progetto “Donne in Comune”, e da Ilaria Romeo, dell’Archivio storico della Cgil nazionale, che hanno approfondito il contesto storico in cui operarono le prime sindache.

Giusi Iemma, vicesindaca di Catanzaro, ha sottolineato il prezzo che ancora oggi sono chiamate a pagare le donne che scelgono di impegnarsi, soprattutto in politica, costrette a fare i conti con i pregiudizi e a dover continuamente dimostrare di essere all’altezza.

Con Giuseppe Giudiceandrea è stata, invece, approfondita la straordinaria figura della madre Rita Pisano, più volte sindaca di Pedace. In un contesto storico e culturale ancora profondamente permeato da logiche patriarcali, Rita Pisano seppe precorrere i tempi, rendendosi protagonista di storiche battaglie e rivendicazioni. Madre di sei figli, è ancora oggi un’icona di emancipazione e resilienza, nonché la testimonianza concreta di come la maternità e la realizzazione personale non debbano rappresentare per le donne una scelta alternativa.

A intervenire alla discussione anche il presidente della Provincia di Catanzaro, Amedeo Mormile, e la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale, Loredana Giannicola.