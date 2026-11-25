Il biologo divulgatore e operatore di tutela ambientale, protagonista del seminario “Foreste in Calabria” nell’ambito del progetto Alberincanti, racconta il valore del patrimonio forestale. Un viaggio alla scoperta del legame profondo tra uomo e natura

Sarà Carmine Lupia, biologo divulgatore e operatore di tutela ambientale, a guidare il seminario “Foreste in Calabria”, in programma il 27 novembre a Palazzo Fazzari, a Catanzaro, nell’ambito del progetto Alberincanti. Un’occasione di approfondimento dedicata al mondo dei boschi, per esplorare i comportamenti sociali degli alberi, le dinamiche che regolano la struttura degli ecosistemi forestali e il valore delle relazioni tra le comunità umane e quelle boschive.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di ALBERINCANTI, il nuovo progetto culturale che punta a trasformare la Calabria in un laboratorio di idee, arte, formazione e sostenibilità. Un’esperienza che coinvolge scuole, istituzioni, artisti, studiosi e professionisti con l’obiettivo di costruire una nuova narrazione del territorio, valorizzandone il patrimonio più prezioso: l’ambiente e la sua biodiversità.

Per saperne di più abbiamo intervistato Carmine Lupia.

- Gli alberi non sono soltanto elementi del paesaggio, ma custodi di biodiversità, memoria e identità. Quanto è importante riscoprire il valore degli alberi e dei boschi per comprendere meglio il territorio calabrese?

Riscoprire il valore degli alberi e dei boschi in Calabria non è un semplice esercizio di sensibilizzazione ambientale, ma una chiave di lettura indispensabile per decifrare la storia ecologica, economica e culturale della regione. In un territorio caratterizzato da una straordinaria compressione altitudinale — dove in pochi chilometri si passa dalle coste mediterranee alle vette appenniniche oltre i duemila metri — il patrimonio forestale rappresenta l'ossatura stessa del paesaggio e dell'identità locale.

Durante le glaciazioni le montagne calabresi (dal Pollino alla Sila, dalle Serre all'Aspromonte) hanno agito come aree di rifugio glaciale per parte della flora europea.

Endemismi e relitti terziari: Specie relittuali ed endemiche del terziario come il pino loricato (Pinus heldreichii subsp. leucodermis) sul Pollino, l'abete bianco (Abies alba) in Sila, Serre e Aspromonte, o le stazioni relitte di felci subtropicali come la Woodwardia radicans nelle gole umide della fascia ionica e tirrenica, testimoniano una continuità ecologica millenaria.

Osservare la successione delle fasce vegetazionali — dalla macchia mediterranea e le leccete costiere ai castagneti, fino alle faggete e alle pinete di pino laricio (Pinus nigra subsp. laricio) — permette di comprendere la complessità microclimatica e geologica della regione, che ospita una delle più alte concentrazioni di biodiversità vegetale più diverse del bacino del Mediterraneo e d’Europa.

Per secoli i boschi silani e aspromontani hanno fornito legname d'opera per le flotte navali (dai Bruzi ai Romani, fino ai Borbone) e prodotti strategici come la pece bruzia, estratta dai pini e celebre in tutto il mondo antico per il calafataggio delle navi e la conservazione del vino.

Il bosco non era uno spazio selvaggio separato dall'uomo, ma un ecosistema produttivo integrato. La castanicoltura da frutto ha costituito per secoli la "civiltà del castagno", garantendo la sussistenza alimentare delle comunità montane, così come la raccolta della manna dagli ornielli (Fraxinus ornus) e della gomma da masticare del lentisco (Piastacia lentiscus)o la gestione del pascolo in bosco hanno modellato la struttura stessa delle formazioni forestali attuali.

Gli alberi monumentali e i boschi storici fungono da veri e propri marcatori identitari e simbolici per le comunità locali.

Il rapporto quotidiano con il bosco ha generato un vasto patrimonio di conoscenze etnobotaniche e fitoalimurgiche: dall'uso delle cortecce e delle foglie nella tintoria e nella medicina popolare, all'impiego di specifici legni per l'artigianato, la liuteria o la costruzione di strumenti agricoli.

Innumerevoli toponimi calabresi derivano da specie arboree (Cerzeto, Frascineto, Castrovillari, Ceraso, Agrifoglio), fissando nella geografia la memoria di boschi un tempo estesi. Allo stesso modo, i grandi alberi isolati — querce secolari, castagni monumentali, ulivi patriarchi — hanno spesso segnato confini territoriali, luoghi di sosta lungo i tratturi della transumanza o spazi legati a culti e devozioni popolari.

In una regione fragile dal punto di vista geomorfologico, caratterizzata da fiumare a regime torrentizio e versanti scoscesi, il bosco svolge una funzione strutturale insostituibile. La copertura arborea regola il ciclo delle acque, consolida i versanti prevenendo il dissesto idrogeologico e mitiga gli estremi climatici. Comprendere la dinamica naturale dei boschi calabresi — distinguendo tra formazioni vetuste, rimboschimenti artificiali del secolo scorso e aree soggette a ricolonizzazione spontanea in seguito all'abbandono delle campagne — è oggi fondamentale per orientare una gestione forestale sostenibile, capace di coniugare conservazione della biodiversità, prevenzione degli incendi e sviluppo delle aree interne.

- l progetto Alberincanti punta a costruire un nuovo rapporto tra uomo e natura, coinvolgendo anche le giovani generazioni. Come si può trasformare la coscienza scientifica in uno strumento di sensibilizzazione ambientale, soprattutto tra i giovani?

Trasformare la coscienza scientifica in uno strumento efficace di sensibilizzazione ambientale richiede il superamento della didattica frontale tradizionale. Per coinvolgere realmente le giovani generazioni, il sapere scientifico — fatto di tassonomia, ecologia funzionale e dinamiche ecosistemiche — deve essere tradotto in esperienza sensoriale, narrazione identitaria e partecipazione attiva.

I giovani rispondono con entusiasmo quando non sono semplici spettatori, ma protagonisti della raccolta dati. Portare la ricerca scientifica fuori dai laboratori e dentro il bosco permette di demistificare la scienza e renderla tangibile:

Coinvolgendo gli studenti nel censimento degli alberi monumentali, nella mappatura della biodiversità locale (anche tramite piattaforme digitali di riconoscimento e archiviazione) o nell'osservazione fenologica delle piante attraverso le stagioni.

Mostrando come si legge la storia di un albero attraverso la dendrocronologia, o come si analizzano i tratti funzionali delle foglie e degli apparati radicali per capire come le piante "reagiscono" allo stress idrico e ai cambiamenti climatici. L'albero smette di essere un oggetto passivo e diventa un organismo dinamico che comunica il proprio stato di salute.

Intrecciando ecologia ed etnobotanica (Il ponte tra scienza e memoria) perché la scienza acquisisce valore emotivo quando si lega alla storia della propria comunità.

Unendo il rigore botanico al recupero delle tradizioni locali crea un legame profondo con il territorio:

Raccontando non solo la fisiologia di una specie, ma il suo ruolo nella storia economica e culturale del luogo — ad esempio, come l'orniello forniva la manna, come il pino laricio alimentava l'antica industria della pece bruzia, o come il castagno ha sostenuto intere generazioni.

Facendo dialogare i giovani con gli anziani del posto, guidati da esperti, per recuperare i nomi dialettali delle piante, gli usi fitoalimurgici, tintori o artigianali. Questo processo trasforma il bosco in un archivio vivente in cui il ragazzo riconosce le proprie radici.

- La Calabria custodisce un patrimonio botanico e naturalistico straordinario, spesso poco conosciuto e valorizzato. Quali sono le ricchezze più significative e quali rischiamo concretamente di perdere?

La Calabria rappresenta uno dei principali hotspot di biodiversità del bacino del Mediterraneo: grazie alla sua conformazione stretta e allungata, alla varietà geologica (dal calcare del Pollino al granito della Sila e all'Aspromonte cristallino) e al ruolo di "rifugio glaciale" svolto durante il Quaternario, ospita oltre 2.800 entità floristiche, tra relitti terziari, specie balcaniche e stretti endemismi.

I grandi relitti forestali e monumentali della biodiversità sono:

Il Pino loricato (Pinus heldreichii subsp. leucodermis): Simbolo del Parco Nazionale del Pollino, è un relitto glacio-terziario con areale disgiunto balcanico-italico. Colonizza le creste calcaree più esposte (come Serra di Crispo e Serra delle Ciavole), sviluppando una corteccia a placche simile a una corazza romana (lorica) e raggiungendo età millenarie (come l'esemplare "Italus", oltre 1.230 anni).

Il Pino laricio calabrese (Pinus nigra subsp. laricio): Specie forestale identitaria dell'altopiano silano, trova nella Riserva dei Giganti della Sila (Fallistro) esemplari secolari alti fino a 45 metri.

La Felce bulbifera (Woodwardia radicans): Autentico relitto della flora subtropicale del Terziario, sopravvive in microclimi caldo-umidi e ombrosi all'interno di canyon e forre riparali (come nelle Valli Cupe nella Presila catanzarese, nella Valle Ruffa nel Vibonese e nelle fiumare dell'Aspromonte). Le sue fronde possono superare i due-tre metri di lunghezza e si riproducono vegetativamente tramite bulbilli apicali.

I principali endemismi esclusivi e rarità fitogeografiche sono:

Soldanella calabrese (Soldanella calabrella): Piccola primulacea endemica esclusiva della Sila e dell'Aspromonte, legata agli ambienti umidi montani, alle vallette nivali e ai margini dei ruscelli tra i 900 e i 1.700 metri.

L'Abete bianco (Abies alba) delle Serre, Sila e dell'Aspromonte: Popolazioni relitte di altissimo valore genetico (come nel Bosco di Santa Maria a Serra San Bruno), adattate a condizioni di forte oceanicità montana.

Le faggete vetuste: Riconosciute come Patrimonio Mondiale UNESCO (come Valle Infernale in Aspromonte e Cozzo Ferriero nel Pollino), conservano strutture forestali primarie ricche di necromassa e saproxilici rarissimi.

- Dalla sua esperienza con le Valli Cupe e la valorizzazione del patrimonio etnobotanico, ha potuto osservare quanto la conoscenza della natura sia legata anche alla cultura e alle tradizioni della comunità. Quanto è importante recuperare questo per costruire un modello di sviluppo sostenibile?

Il legame tra conoscenza naturalistica, memoria storica e tradizioni comunitarie non è un semplice elemento decorativo o nostalgico: in territori come le Valli Cupe e le aree interne della Presila e della Sila, rappresenta l'infrastruttura culturale che ha permesso a quei paesaggi di arrivare fino a noi.

Quando si risponde a una domanda di questo tipo, il punto chiave è mostrare come il patrimonio etnobotanico e fitoalimurgico funzioni da ponte tra la conservazione ecologica e un'economia locale capace di restare vitale.

Recuperare questo legame è decisivo per costruire un modello sostenibile su almeno tre piani concreti:

Tutela che genera valore: Un'area protetta o una riserva funziona meglio quando chi abita nei paesi vicini (come Sersale o i centri limitrofi) riconosce nella biodiversità e nella storia locale una fonte di reddito dignitoso, educazione, ricerca e micro-imprenditorialità, non un vincolo calato dall'alto.

Identità e senso del luogo: La trasmissione delle tradizioni — dalle pratiche fitoalimurgiche alle narrazioni e ai toponimi legati ai luoghi — trasforma un'escursione in un'esperienza di senso. Chi comprende la storia di una forra, di una sorgente o di una pianta sviluppa un rispetto molto più profondo rispetto a chi guarda solo un punto panoramico.

Resilienza e adattamento: Le conoscenze tradizionali non offrono ricette da ripetere alla lettera, ma insegnano l'osservazione fine del microclima, della stagionalità e delle risorse disponibili. In una fase di cambiamenti climatici e spopolamento delle aree interne, unire rigore scientifico (ecologia, tassonomia, fisiologia vegetale) e memoria comunitaria aiuta a immaginare soluzioni più aderenti ai luoghi.

- Alberincanti propone un approccio multidisciplinare nel quale scienza, arte, cultura e formazione dialogano tra loro. Quale contributo può offrire la botanica a questo percorso e quale messaggio vorrebbe lasciare ai cittadini attraverso il progetto?

In un percorso multidisciplinare come Alberincanti — dove scienza, arte, cultura e formazione entrano in dialogo — la botanica svolge un ruolo decisivo: ancora l'incanto alla realtà. Arte, musica e narrazione possono aprire lo sguardo e suscitare meraviglia, ma è la conoscenza botanica a impedire che l'albero resti una metafora astratta, restituendolo nella sua concretezza biologica, storica e territoriale.Attraverso la fitogeografia, la tassonomia e l'ecologia storica, la botanica legge l'albero come testimone del tempo. Un esemplare secolare o una specie relitta raccontano antiche connessioni biogeografiche, variazioni climatiche e trasformazioni del territorio molto più a lungo di qualsiasi documento scritto.Quando la botanica si intreccia con le tradizioni locali, mostra il legame vivo tra specie arboree, usi alimentari o medicinali, pratiche selvicolturali, toponimi e saperi comunitari. L'albero torna così a essere parte di una rete culturale e non solo un elemento ornamentale.