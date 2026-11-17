L’avviso costituisce esclusivamente una ricognizione conoscitiva, aperta e non vincolante, delle esperienze associative e delle proposte di servizi culturali che possano dare risposta ai bisogni dei quartieri

Il settore Cultura di Palazzo De Nobili ha avviato, con avviso pubblico di manifestazione di interesse, una indagine esplorativa per l’individuazione di operatori economici e la raccolta di proposte di iniziative culturali di prossimità.

L’intervento mira a rafforzare la partecipazione culturale, la vitalità sociale, l’identità locale e la fruizione degli spazi urbani attraverso iniziative coerenti con i bisogni di prossimità. Le attività dovranno svolgersi prioritariamente nei quattro centri storici individuati dalla Strategia urbana: Centro storico cittadino, Gagliano, Santa Maria e Catanzaro Lido. Sono d’interesse, in via esemplificativa: laboratori e pratiche artistiche partecipative; valorizzazione della memoria e delle tradizioni locali; teatro, musica e arti performative in spazi di quartiere; attività interculturali e intergenerazionali; percorsi culturali diffusi; iniziative di aggregazione e animazione a libera fruizione.

L’avviso costituisce esclusivamente una ricognizione conoscitiva, aperta e non vincolante, delle esperienze associative e delle proposte di servizi culturali che possano dare risposta ai bisogni dei quartieri. Non è un bando per la concessione di contributi, né una procedura di coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 117/2017, né una gara o una procedura negoziata. Non attribuisce diritti ad affidamenti o finanziamenti, non comporta la graduatoria di aggiudicazione e non obbliga il Comune ad acquisire le prestazioni proposte. L'Amministrazione, infatti, si riserva di individuare, sulla base di una valutazione discrezionale e motivata delle proposte pervenute, l'operatore con il quale avviare la successiva procedura di affidamento diretto, nel rispetto dei principi e dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di non procedere all'affidamento qualora nessuna proposta risulti rispondente alle proprie esigenze.

L’intervento afferisce a PR Calabria FESR FSE+ 2021–2027 – Strategia Urbana Integrata di Catanzaro Operazione n. 4 – “Azioni integrate di valorizzazione culturale, animazione urbana e comunicazione strategica dell’identità cittadina” Intervento n. 7 – “Cantieri culturali di quartiere”. La dotazione finanziaria complessiva, riferita esclusivamente all’annualità 2026, è pari a euro 80.000, nei limiti delle effettive disponibilità di bilancio e delle tempistiche autorizzate. Le attività realizzative potranno proseguire fino al 30 aprile 2027. Il costo complessivo indicativo di ciascuna proposta non può superare i 15.000 euro, IVA e ogni altro onere inclusi, ove dovuti.

L’avviso nella sua interezza, la modulistica e ogni altra informazione utile sono consultabili e scaricabili all’indirizzo link seguente:

https://old.comune.catanzaro.it/bando/indagine-esplorativa-per-lindividuazione-di-operatori-economici-e-la-raccolta-di-proposte-di-iniziative-culturali-di-prossimita-preliminare-a-eventuali-autonomi-affidamenti-di-servizi/